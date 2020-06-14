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Kamyonetle çarpışan otomobil bahçeye girdi: 2 yaralıDÜZCE'de, kamyonetin çarptığı otomobil bir evin bahçesine girdi kazada 2 kişi yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ -9
14.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:38

Kamyonetle çarpışan otomobil bahçeye girdi: 2 yaralı

DÜZCE'de, kamyonetin çarptığı otomobil bir evin bahçesine girdi kazada 2 kişi yaralandı.  

Kaza öğle saatlerinde Nusrettin Mahallesi Ziya Gökalp Sokak ile İnkilap Sokağın birleştiği noktada meydana geldi. Muhammet Ali Akkoyunlu idaresindeki 81 DY 997 plakalı kamyonet ile Kenan Ak idaresindeki 14 LB 080 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil yol kenarındaki evin bahçesine girdi. Kazada otomobil sürücüsü Kenan Ak ve Nurşen Ak yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 

Kaza yapan araçların görüntüsü 

Kazada yaralananların ambulansa alınırken görüntüsü Kaza sonrası mahalle halkının konuşmaları ve detaylar Dosya adı dzcsehirmerkezikaza HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Silahlı yaralama şüphelisi: Yanlış kişiyi vurduğumu haberlerden öğrendim 

BURSA'da, otomobiliyle seyir halindeyken takip edildiğinden şüphelenip aracından inen Hasan Güleç'e (52) silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Güleç'i tabancayla vuran U. A. (22), emniyette verdiği ifadede, "Olaydan sonra çıkan haberleri okuyunca, yanlış kişiyi vurduğumu fark ettim. Asıl vuracağım kişi başkaydı. Pişmanımö dediği öğrenildi. Öte yandan olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçen cumartesi günü gece yarısı merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Altıparmak Caddesi'nde 16 AFT 455 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Hasan Güleç, bir aracın uzun süredir kendisini takip ettiğini fark etti. Otomobilini yol kenarına çekerek aracından inen Güleç'e kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Şüpheliler, otomobil ile olay yerinden kaçarken, 2 bacağına 3 kurşun isabet eden Güleç kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Güleç, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güleç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan tespit ederken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hasan Güleç, ifadesinde kimseyle husumetli olmadığını, kendisini silahla yaralayan şüphelileri tanımadığını söyledi. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, Hasan Güleç, cadde üzerinde beklerken yanına bir otomobil geldiği görülüyor. Otomobilin yolcu kısmından Güleç'e silahla ateş eden şüphelilerin olay yerinden hızla kaçtığı görülüyor.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturmayı genişleten polis, çevredeki yaklaşık 50 güvenlik kamerasını inceleyerek, otomobili ve içerisinde bulunan şüphelilerin U.A. (22), U.Ö. (30) ve Ö.İ. (22) olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelileri saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

'YANLIŞ KİŞİ VURDUĞUMU HABERLERDEN ÖĞRENDİM'

Hasan Güleç'i tabancayla vuran U.A.'nın emniyette verdiği ifadede, "Hasan Güleç'i tanımıyorum. Asıl hedefim aramda husumet olan başka biriydi. Akşam karanlıkta fark edemedim ve yanlış otomobili takibe alıp, Hasan Güleç'e doğru ateş ettim. Olaydan sonra çıkan haberleri okuyunca, yanlış kişiyi vurduğumu fark ettim. Pişmanımö dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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