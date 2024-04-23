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Kastamonu'da Kayıp Taksi Şoförü Ateşli Silahla Ölü Bulundu

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Kastamonu'da kayıp olarak aranan taksi şoförü, ormanlık alanda aracına 500 metre uzaklıkta ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili son olarak ticari taksiye binen bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu'da kayıp olarak aranan taksi şoförü, ormanlık alanda aracına 500 metre uzaklıkta ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili son olarak ticari taksiye binen bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da dün saat 11.00'den itibaren taksi şoförü Akif Eymür'den yakınları haber alamadı. Eymür'ün yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kayıp ihbarı sonrası Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Eymür'ün yakınları tarafından taksi şoförü Akif Eymür'ün kullandığı 37 T 6508 plakalı ticari taksi, Araç ilçesine bağlı Toygaören köyünde ormanlık alanda bulundu. Çevrede yapılan araştırma sonucunda taksi şoförü Akif Eymür'ün aracından yaklaşık 500 metre uzaklıkta ormanlık içinde ateşli silahla vurulmuş halde cesedi bulundu. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Eymür'ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araç ilçesinden son olarak ticari taksiye binen M.B.'yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan bilgilendirmede, "Araç ilçesinde, 37 T 6508 plakalı araçta taksi şoförü olarak çalışan Akif Eymür isimli şahsın 22 Nisan 2024 günü kaybolması olayı ile ilgili olarak, Akif Eymür'ün Araç ilçesinde ormanlık alanda ateşli silah ile vurulmuş halde ölü olarak bulunduğu, yapılan çalışmalar neticesinde gasp ve kasten öldürme suçundan olayın şüphelisi M.B.'nin yakalanarak gözaltına alındığı, konu ile ilgili soruşturmaya Araç Cumhuriyet Başsavcılığınca kapsamlı olarak devam ediliyor" denildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Jandarma Olay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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