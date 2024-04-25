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Samsun'da silah ve mühimmat operasyonu düzenlendi

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Samsun'un Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından silah ve mühimmat operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde, ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen şahıslara ait adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 7 adet av tüfeği, 226 adet 9 mm fişek, 3 adet çeşitli tipte bıçak, muşta, 24 adet av tüfeği fişeği ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Ayvacık Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

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