Üye Girişi
Haberler

Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 141 tabanca mermisi, 34 dolu tüfek kartuşu ve bıçak ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince silah kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 141 tabanca mermisi, 34 dolu tüfek kartuşu ve bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Salıpazarı Operasyon Samsun Güvenlik Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title