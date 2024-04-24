Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tatafından düzenlenen özel harekat polislerinin destek verdiği eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle bu sabah saat 06.00 sıralarında projeli ve adli çalışma neticesinde önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. "Uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları tespit edilen H.Ç. (30), S.Ç. (38), R.K. (27), A.K. (28), E.Ö. (28), E.K. (33), E.U.(34), H.U.(28), E.U.(24) ve H.S. (28) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların İkametinde yapılan aramalarda, 477,43 gram eroin, 402,40 gram metamfetamin, 402 adet sentetik ecza,25,99 gram sentetik kannabinoid, 12,55 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara,1 adet hassas terazi, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 228 bin 300 TL para, 3 adet tüfek, 59 adet tüfek kartuşu ve 111 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN