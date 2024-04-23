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İstanbul merkezli operasyonda 21 şüpheli tutuklandı

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İstanbul merkezli düzenlenen 'Mahzen-28' operasyonunda yasadışı silah imalatı ve kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 41 şüpheliden 21'i tutuklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen "Mahzen-28" operasyonunda, yasadışı silah imalatı ve kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 41 şüpheliden 21'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında fabrika sahibi Mustafa K. da bulunuyor.

Geçen hafta İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen "Mahzen-28" operasyonu kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ile silah parçaları ele geçirilmiş, baskınlarda 41 şüpheli yakalanmıştı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 20'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, aralarında silah fabrikasının sahibi Mustafa K.'nın da bulunduğu 21 şüphelinin ise tutuklandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan operasyona ilişkin ele geçirilen silah ve mühimmat dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesinde sergilenirken, soruşturmaya ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İstanbul Kağıthane'de 25 Ağustos 2023 tarihinde uyuşturucu çetelerine karşı yapılan operasyonda saldırıya uğrayan polis memuru Hakan Telli, şehit düşmüştü. Saldırının ardından İstanbul polisi, 39 şüpheliyi yakalarken, bu kişilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirmişti.

O tarihlerde ele geçirilen silahların izini süren İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler İstanbul, Ankara ve Antalya'da bir firmaya ait atölyelerde üretildiği saptanan silahların çetelere ve yeraltı örgütlerine pazarlandığı ortaya çıkardı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 uzun namlulu tüfek, 236 otomatik silah, 340 otomatik silah parçası, 251 silah üst gövdesi, 287 dipçik, 2 bin 572 namlu ve 110 şarjör, bin 17 tabanca, 190 tabanca üst sürgü takımı, 682 tabanca namlusu, 2 bin 5 tabanca gövdesi, 827 sürgüsü, 153 kabzası ve 435 tabanca seri aparatı, silah kalıpları, çeşitli çapta 5 bin mermi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira para ile çok sayıda silah parçalarının ele geçirildiği operasyon, İstanbul, Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova'da gerçekleştirilmişti.

Sorguları tamamlanan adliyeye sevk edilen şüpheliler, yasadışı silah üretimi ve ticareti yapmak, çok miktarda silahı bütün ve parça halinde başka kişilere aktarmak ve çıkar amaçlı organize çeteler ile uyuşturucu tacirlerine silah temin etmekle suçlanıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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