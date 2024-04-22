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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu açılan ateş sonucu bir kişi bacağından yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beyza sokak üzerinde Y.E.D. ile E.Ö. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.E.D. tarafından açılan ateş sonucu sağ bacağına kurşun isabet eden E.Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet tabanca ele geçirirken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilyurt Malatya Kavga Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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