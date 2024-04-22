Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beyza sokak üzerinde Y.E.D. ile E.Ö. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.E.D. tarafından açılan ateş sonucu sağ bacağına kurşun isabet eden E.Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet tabanca ele geçirirken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA