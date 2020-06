DHA YURT BÜLTENİ - 13 SELE KAPILAN KADIN BÖYLE KURTARILDI; KAHRAMAN ESNAF KONUŞTU: İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIMBursa'da etkili olan sağanak sırasında merkez Osmangazi ilçesindeki Tahtakale Mahallesi'nde sel sularına kapılan Emine Kahvecioğlu, sürüklenmeye başladı.

SELE KAPILAN KADIN BÖYLE KURTARILDI; KAHRAMAN ESNAF KONUŞTU: İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM

Bursa'da etkili olan sağanak sırasında merkez Osmangazi ilçesindeki Tahtakale Mahallesi'nde sel sularına kapılan Emine Kahvecioğlu, sürüklenmeye başladı. Olay anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Kahvecioğlu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Çağırılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahvecioğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kadının kurtarılma anlarını cep telefonuyla kameraya çeken vatandaş ve yanındakilerin olayın dehşetiyle korku dolu sözleri de görüntülerde duyuldu. Kadını sulardan çekip alarak kurtaran esnaf Sinan Yılmaz, "İnsanlık görevim olduğu için suyun içine girdim ve kadını kurtardım. Bilinci yarı açıktı, yara bere içindeydi" dedi.

ÇEVREDEKİLERİN KORKUSU DA KAMERAYA YANSIDI: EYVAH EYVAH!

Emine Kahvecioğlu'nun suda sürüklenme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadının kurtarılma anlarını cep telefonuyla kameraya çeken vatandaş ve yanındakilerin korku dolu sözleri de görüntülere yansıdı. Bir kişinin, "Gidiyor, kadın gidiyor! eyvah eyvah eyvah" dediği, bir başkasının da "Kadın hamile galiba" diyerek endişesini dile getirdiği duyuldu.KAHRAMAN ESNAF: BİLİNCİ YARI AÇIKTIKadını sulardan çekip alarak kurtaran esnaf Sinan Yılmaz, "Her şey 15-20 dakika içinde oldu. Bir anda yağmur bastırdı. Sokakta sel meydana geldi. Ben de o esnada kapımın önündeki malzemeleri içeri çekmeye çalışıyordum. Bir kadının aşağı doğru sürüklendiğini fark ettim. Esnaflar su çok olduğu için kurtarmaya korktu. Ama ben insanlık görevim olduğu için suyun içine girdim ve kadını kurtardım. Bilinci yarı açıktı, yara bere içindeydi. Ambulansla gönderdik"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKadının sürüklenmesi ve kurtarılması (cep telefonu)Kadının sürüklenmesi (Güvenlik kamerası)Kadının düştüğü ve selin oluştuğu merdivenlerKadını kurtaran vatandaşla röportajDetaylar

Haber-Kamera: Derya EVREN - Mehmet İNAN

BURSA,

=======================

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada tarım işçilerinden Münevver Kay (64) yaşamını yitirdi, 7 işçi de yaralandı.Kaza, saat 13.30 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Kıyakdede köyü girişinde meydana geldi. Konya'nın Hüyük ilçesinden çilek toplamadan dönen işçileri taşıyan Hüseyin Çetin'in (55) kullandığı 42 ACT 471 plakalı minibüs ile aynı yönde seyreden İsmail Aydın'ın (49) kullandığı 42 ECY 47 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın ardından minibüs, şarampole yuvarlandı.Kazada tarım işçilerinden Münevver Kay yaşamını yitirirken, Havva Tunç (34), Gülruh Şirin (59), Mesudiye Çelik (47), Mehmet Ali Kay (46), Hacer Tunç (38), Zepnep Dilber (47) ve Bahar Gündüz (64) yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 2'si ağır 7 yaralı, Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.Kaymakam Onur Yılmazer ve işçi yakınları, hastaneye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı. Kamyon sürücüsü İsmail Aydın, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Olay yerinden görüntüDetaylar

HABER- KAMERA: Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta),

======================

Edirne'de trafiğe kapalı caddelere maskesiz giriş yasağı

TÜRKİYE genelinde koronavirüs salgınında sayının artmasıyla birlikte Edirne'de tedbirler artırıldı. Kentte trafiğe kapalı kalabalık caddelere maskesiz girişler yasaklanırken, Edirne Belediyesi kavşaklardaki trafik ışıklarına 'Maske tak' yazısı ile trafikteki vatandaşı salgına karşı uyarırken, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Edirne'de son 1 aydır sıfır vaka ile gidiyorduk ama son birkaç gündür vaka sayısı görülmeye başlandı. Maalesef pozitif sayıları artmaya başlandı. Bu vakalar şehir dışından gelenler ama dışarıdan da gelse bu, Edirne kayıtlarına geçiyor. Endişe verici bir durum" dedi.Türkiye genelinde koronavirüs salgınında sayının artmasıyla birlikte Edirne'de tedbirler artırıldı. Kentte trafiğe kapalı kalabalık caddeler, pazar yerleri ve sosyal toplanma alanlarına maskesiz girişler yasaklandı. Edirne Valiliği Pandemi Kurulu tarafından alınan karar, camii ve belediye hoparlörlerinden anonslarla halka duyuruldu. Polis ekipleri maske takılma zorunluluğu olan yerlerde denetimleri artırarak vatandaşı sosyal mesafeye uymaları yönünde uyardı. Kente valilik ve belediye ekipleri dezenfekte çalışmalarına aralıksız sürdürürken market ve alışveriş yerlerinde tedbirlerin devam ettiği görüldü. Edirne Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle kentteki tüm trafik ışıklarına daha önce 'Evde Kal', Eve Git' uyarılarını silerek 'Maske Tak' yazısı ile değiştirdi.Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bütün Türkiye olarak kovid ile mücadelemiz devam ediyor. Yeni normalleşme dönemine girdik ama mücadele bitmedi. Sayın Cumhurbaşkanı ve sağlık bakanımızın açıkladığı gibi mücadele devam ediyor. Bu mücadele sıfıra düşene kadar devam edecek. Edirne Belediyesi olarak daha önce trafik ışıklarında, kırmızı ışığa 'Evde Kal', yeşil ışığı da 'Eve Git' uyarısı yazmıştık. Cumhurbaşkanlığının aldığı kararla artık sokağa çıkma yasağı yok. Ama bütün illerde sokağa maske takmadan çıkma yasağı getiriyor. Bizde bu anlamda ilk olalım, öncü olalım istedik. Edirne'deki tüm trafik ışıklarında evde kal, eve git yazılarını çıkartarak hem kırmızı hem de yeşil ışıklara, 'Maske Tak' yazısı yapıştırıyoruz. Bunun anlamı da, kırmızı da olsa yeşilde olsa maskeni tak. Yani her ortamda maskemizi takalım. Maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, hijyen kurallarına riayet edelim."dedi.'VAKA SAYISINDA ARTIŞ VAR'Bir gazetecinin 'kentte koronavirüs vakası ile ilgili son durum nedir?' sorusuna Gürkan, son günlerde kentte vaka sayısında artış olduğunu belirterek, "Edirne'de son 1 aydır sıfır vaka ile gidiyorduk ama son birkaç gündür vaka sayısı görülmeye başlandı. Maalesef pozitif sayıları artmaya başlandı. Bu vakalar şehir dışından gelenler ama dışarıdan da gelse bu, Edirne kayıtlarına geçiyor. Bu endişe verici bir durum, bu yüzden ne olur maskemizi takalım. Türkiye genelinde geçtiğimiz günlerde sayı 700'lere düşmüştü, günlük vaka sayısı.Bugün baktığımızda günlük pozitif vaka sayısı bin 500'lere çıktı. Demek ki burada bir sorun var. Bu sadece Edirne'de değil, Türkiye'nin her şehrinde, her noktasında görüyoruz. Sokakta yüz vatandaş varsa yarısında maske var, yarısında yok. Edirne'de hiç önlemleri azaltmadık aksine iş yerlerini toplu taşıma yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyoruz. "'TRAFİĞE KAPALI CADDELERDE MASKESİZ ÇIKMA YASAĞI GETİRDİK'Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, son olarak kentte trafiğe kapalı caddelere maske takmadan girişlere yasak getirdiklerini söyledi. Edirne Valiliği İl Pandemi Kurulu tarafından bu kararın alındığını anlatan Gürkan, "Dün Edirne valimiz ile bir araya gelerek maskesiz sokağa çıkma yasağını görüştük, sanırım yakında Edirne'de maskesiz sokağa çıkma yasağı alınacak. Kentte şu an trafiğe kapalı olan cadde ve sokaklarda maske takmadan giriş yasağı getirdik. Edirne'de trafiğe kapalı Tahmis, Saraçlar, Zindanaltı, Çilingirler, Balıkpazarı gibi yayanın yoğun olduğu tüm caddelerimiz, sosyal toplanma merkezlerimiz, pazar yerlerimiz, AVM ile bunların tümü, maske zorunluluğuna tabi. Bu alanlara maskesiz girmek yasak."dedi.Gürkan açıklamanın ardından trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ni gezerek vatandaşı maske takması konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kalabalıktan detayPolis ekipleri kontrolKalabalık caddeden detayMaske takan vatandaşMuhabir Ali Can Zeray'ın anonsuTrafik ışıklarına yazıların yapıştırılmasıGürkan'ın açıklamasıFarklı açılardan detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

=======================

Bodrum'daki otellerde, koronavirüse karşı önlemler alındı

Bodrum'da, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren oteller, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin de başlamasıyla yeniden hizmet vermeye başladı. Otellerde koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığı görüldü.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tatil yörelerinde bulunan ve faaliyetlerine ara veren oteller, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin de başlamasıyla yeniden hizmet vermeye başladı. Otellerde koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığı görüldü. Bodrum'da bulunan bir otele gelen müşterilerin önce ateş ölçümü yapılıyor. Resepsiyon noktasına gelindiğinde ise önce HES kodu soruluyor. Sosyal mesafe kuralına uyulması için de uyarıcı etikletler bulunurken, maskesiz de içeri kimse alınmıyor. Maskesi olmayanlara ise maske veriliyor. Ayrıca otelin belli başlı noktalarında dezenfektan cihazları bulunurken, hem restoran kısmında hemde plaj kısmında sosyal mesafe kuralına uyulduğu görülüyor. Otel yönetimi her gün hem odaları hemde tatilcilerin kullandığı alanlara sürekli dezafeksiyon uygulaması yapıyor.

Kaynak: DHA