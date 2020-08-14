DHA YURT BÜLTENİ - 12 Vahşice öldürülen Pınar'ın babası: "Ceren'den sonra Nazlı B.'nin de ifadesi alınsın'MUĞLA'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) en son görüldüğünü kişinin Pınar T. değil meyhane işletmecisi Nazlı B., olduğu ileri sürüldü.

Vahşice öldürülen Pınar'ın babası: "Ceren'den sonra Nazlı B.'nin de ifadesi alınsın'

MUĞLA'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) en son görüldüğünü kişinin Pınar T. değil meyhane işletmecisi Nazlı B., olduğu ileri sürüldü. Öldürülen Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, bir AVM'deki restoranın güvenlik kamerası görüntülerindeki kızıyla in son görünen kişinin Ceren T. değil Nazı B. olduğunu ileri sürüp, ifadesinin alınması için avukatı aracılığıyla savcılığa başvurduğunu söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Gültekin'in gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yakılıp, üzerine beton dökülmüş cesedine ulaşıldı. Genç kız, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli Cemal Metin Avcı, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Tüyler ürperten cinayetle ilgili soruşturma sürerken, öldürülen Pınar Gültekin ile en son görünen kişinin Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka mahallesinde meyhane işleten Nazlı B., olduğu ileri sürüldü. Öldürülen Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla Nazlı B.'nin ifadesinin alınmasını talep etti.Halen kızının acısını yaşayan Sıddık Gültekin DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Polis merkezinde ifadesi alınan kız ile bir AVM'deki restoranda kızım Pınar ile görülen kişi 'Ceren T.' değil. Zaten bu görüntülerden de anlaşılıyor. Ceren T.'nin ifadesinde, kızımla en son görüşen kişinin Nazlı B. olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, Pınar alışveriş merkezinde yemek yiyor. Nazlı B. yanına geliyor. Elini kızımın omzuna koyup, tehdit eder gibi konuşuyor. ve bu görüntülerden sonra kızımdan haber alınamıyor. Bu işin peşini bırakmayağım. Ceren T.'den sonra Nazlı B.'nin de ifadelerinin alınması için avukatımız ile talebimizi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettik" dedi. Gültekin, Nazlı B.'nin ifadesine başvurulmak üzere polis tarafından arandığını kaydetti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEAykut KURT/ MUĞLA,

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Tarlaya savrulan araçta anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesi yakınlarında kamyonet tipi araç tarlaya uçtu. Kazada anne hayatını kaybederken, sürücü eşi ve 3'ü çocuğu yaralandı. Kaza, Tercan ilçesi Kargın beldesi yakınlarında meydana geldi. Muhammet Abdullah Kızmaz (38) yönetimindeki 41 HU 395 plakalı panelvan tipi kamyonet Erzurum'a doğru seyir halindeyken Kargın beldesi yakınlarında yolun kenarındaki tarlaya uçtu. Araçtan araziye savrulan 5 kişiye yoldan geçen vatandaşlar yardım etmeye çalıştı. Sürücü Muhammet Abdullah Kızmaz, Gülten (28), Miraç (10), Nur Muhammet (7) ve Ali İhsan Kızmaz (11) ambulansla Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan anne Gülten Kızmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 çocuk ve sürücünün hastanede tedavileri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Olay yerinden görüntü-Yaralılara vatandaşların yardımcı olması-Yerde yatan küçük çocuğun ağlaması-Üzeri örtülü bir kişiye bir kadının yardımcı olması-Kaza yerinden görüntü

Haber: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti

GAZİANTEP'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alırken, Duygu D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu D., erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu D., evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Duygu D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Polis, Mehmet K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.Duygu D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.EVE GİRİŞLERİ GÜVENLİK KAMERASINDAErkek arkadaşının evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu D.'nin ve erkek arkadaşı Mehmet K.'nin eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet K.'nin apartmana girmesi ve arkasından Duygu D.'nin gelmesi yer aldı. Öte yandan Mehmet K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Duygu D. ve erkek arkadaşı Mehmet K.'nin apartmana girmesiDuygu D.'nin fotoğrafıAdli Tıp Kurumu

Haber- Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP

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Antalya Polisi'nden uyuşturucu operasyonları

Antalya Cumhuriyet Baysavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına göz açtırılmıyor.İlk operasyon Lara bölgesinde bir eve düzenlendi. Turizm kenti Antalya'da satışa sunulmak üzere İstanbul'dan uyuşturucu getiren ve bu maddeleri özellikle Lara bölgesinde piyasaya sürme hazırlığında olan S.D.'nın Güzeloba mahallesindeki evine operasyon düzenlendi. Şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada toplam 643 gram kokain maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. İkinci operasyon ise Yeşildere Mahallesi'ne yapıldı. Mahalle içerisinde bir ikamette uyuşturucu saklandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, söz konusu evde 110 paket satışa hazır 32 gram eroin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 110 TL para ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller ele geçirdi.Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine yapılan operasyonda bu maddeleri piyasaya sürmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.Polis uyuşturucu ile mücadelede etkin operasyonların süreceğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Narkotik köpeğinin mutfa içinde arama yaparkenKöpeğin uyuşturucuyu bulması ve polisin çıkarmasıEle geçirilen uyuşturucudan fotoğrafYeşildere Mahallesi'ne ekiplerin koşarak girmesiEvde yapılan aramalar ve ele geçirilen uyuşturucu

HABER -KAMERA: ANTALYA,

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İstanbul Caddesi'ndeki dönüşüm için imzalar atıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi'ndeki plansız ve düzensiz yapılaşmanın ortadan kalkması için dönüşüm projesinde ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalandı.Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi'ndeki kentsel dönüşüm için düğmeye bastı. Bursa'nın İstanbul'a açılan kapısı olan ancak plansız yapılar, düzensiz tamirhanelerle görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi'nin modern bir görünüm kazanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Yeşilova Mahallesi 11514 ada 1 nolu parselde örnek bir dönüşüm projesi uygulanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından 'kat karşılığı' olarak yapılan ve 5 firmanın katıldığı ihale 21 Temmuz'da yapılmıştı. İhale sürecinin tamamlanmasıyla kazanan firma Güler İnşaat firması ile 12 Ağustos'ta sözleşme imzalandı.DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNÜ AÇACAKİstanbul Caddesi'ni gerçek bir vitrin haline getirecek çalışmalara emsal teşkil etmesi beklenen, 11 bin 269 metrekare alanda geliştirilecek proje, ticaret, ofis ve konut bloklarından oluşuyor. Bölgedeki bütüncül bir kentsel dönüşümün ilk etabı olacak projenin İstanbul Caddesi'ndeki dönüşüm sürecini hızlandırması bekleniyor.BURSA'NIN VİTRİNİ OLACAK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul ve Kuzey Marmara'dan Bursa'ya bağlantının İstanbul Caddesi üzerinden sağlandığını hatırlatarak, kentin vitrini olması gereken caddenin, mevcut haliyle Bursa'ya yakışmadığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak bu bölgede yapılacak dönüşüm çalışmalarının önünü açmak istediklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Yine bu caddemiz için çok önemli bir proje olan T2 tramvay hattında ihaleyi gerçekleştirdik ve kıza zamanda çalışmalara başlayacağız. Bunun yanında cadde üzerine hayata geçireceğimiz kentsel dönüşüm projesi de modern görüntüsü ile bölgeye değer katacak. Ben tamamlandığında bu projenin bölge için örnek olacağını ve dönüşümü tetikleyeceğini düşünüyorum. İstanbul Caddesi bu dönüşüm çalışmalarında Bursa'nın gerçek vitrini haline gelecek" dedi.

Kaynak: DHA