DHA YURT BÜLTENİ - 12 BTP Genel Başkanı Baş, koronavirüsten yaşamını yitirdi (3)HAYDAR BAŞ'IN SON SÖZLERİ KAMERADATrabzon'da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, ölümünden kısa bir süre önce kendisine görüntülü mesaj...

BTP Genel Başkanı Baş, koronavirüsten yaşamını yitirdi (3)

HAYDAR BAŞ'IN SON SÖZLERİ KAMERADA

Trabzon'da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, ölümünden kısa bir süre önce kendisine görüntülü mesaj gönderen sevenlerine kendiside görüntülü mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Görüntüde hasta yatağından konuşan Baş, "Videoda selamlarınızı aldım. Çok memnun oldum. Sizi çok özlemiştim. Bende size selam ediyor, hasretle kucaklıyorum. Allah'a emanet olunö ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA