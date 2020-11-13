Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır"

13.11.2020 16:17 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:25

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilecek AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilecek AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (5)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır. Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, sadece lafla, yalan ve iftirayla siyaset yapan müflis anlayıştır. Bunun en büyük temsilcisi de Türkiye'de CHP'dir. İkincisi ise rahmetli Menderes'ten Özal'a uzanan, bugün de bizim temsilcisi olduğumuz, her alanda millete hizmet için çalışan, bu uğurda her türlü bedeli ödeyen siyaset anlayışıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 18 yılda Tekirdağ'a 23 katrilyon, bugünkü rakamla 23 milyarlık yatırım yaptık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Türkiye bu zorlu süreçte başarılı bir sınav vermiştir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Türkiye bu zorlu süreçte başarılı bir sınav vermiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siyasetin, ekonominin, insan ilişkilerinin kökten değiştiği bir iklimde, devlet bürokrasisinin de değişmesi kaçınılmazdır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasetin, ekonominin, insan ilişkilerinin kökten değiştiği bir iklimde, devlet bürokrasisinin de değişmesi kaçınılmazdır"
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Lütfi Elvan Meral Akşener Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Yıldız Kenter Burcu Esmersoy Ferzan Özpetek
Spor Arda Turan Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Ölü Türk Medya Asker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 16:25:12. #1.14#
title