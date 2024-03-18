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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

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Keşir, Afyonkarahisar'da yapılan konuşmalarda Ankara'da DEM ile kol kola gezen adayların farklı bir söylem sergilediğini belirterek, Afyonkarahisarlıların sadakati ve güveninin her zaman baki olduğunu vurguladı. Keşir, siyaset yapmak adına şehirde olmayan bir parti üzerine siyaset yapılmasını eleştirdi ve hemşehrilerin gereken cevabı vereceğini söyledi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'yle ilgili açıklamasına ilişkin, Ne yazık ki bazı adaylar çıkıp Ankara'da DEM ile kol kola gezerken gelip Afyonkarahisar'da başka bir şey söylüyor." dedi.

Keşir, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ın kurtuluş destanının ve hikayesinin yazıldığı şehir olduğunu söyledi.

Afyonkarahisarlıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye olan sadakati ve güveninin her zaman baki olduğunu belirten Keşir, "Biz buna çok inanıyoruz ve güveniyoruz. Siyaset bu. Çok farklı adaylar var. Ne yazık ki bazı adaylar çıkıp Ankara'da DEM ile kol kola gezerken gelip Afyonkarahisar'da başka bir şey söylüyorlar." dedi.

Ankara'da ayrı Afyonkarahisar'da ayrı konuşmalar yapıldığını savunan Keşir, şöyle konuştu:

"Yine geçmişte DEM ile kol kola beyanatlar verip açıklamalar yapıp mecliste, meclisin aldığı kararlarda, açıklamalarda DEM ile birlikte imza atmayanlar bugün diyorlar ki 'Belediyeye DEM'i sokmayacağız'. ya Allah aşkına Afyonkarahisar'da DEM mi var. Afyonkarahisar'da DEM yok. Kime ne anlatıyorsunuz? Afyonkarahisarlı hemşehrilerin haşa aklıyla alay mı ediyorsunuz? Sadece siyaset yapmak adına bu söylenir mi?"

Daha sonra Keşir, Kadın Kültür Evi'ni ziyaret ederek burada kadınlarla sohbet etti.

Keşir, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programına katıldı.

Burada konuşan Keşir, şunları söyledi:

"Böyle bir şehirde sadece siyaset yapmak adına bu şehirde var olmayan ve varlık göstermeyenler üzerine siyaset yapılmasını doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Ankara'da başka Afyonkarahisar'da başka konuşanlara hemşehrilerimiz inşallah 31 Mart'ta gereken cevabı verecektir."

Kaynak: AA / Güncel

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