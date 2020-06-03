Çelik: "Aile kavramını kim, hangi şekilde ve hangi sebeple siyaset konusu yapıyorsa yaptığı... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

(4)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'de oligarşik bir siyaset, ekonomik model oluşmuşsa bunun altında imzası olanlar bugün aile kavramı üzerinden 'sosyete' gibi kavramlar kullanıyorlar. Statüko sosyetesinin kendisine ait olan kavramları başkası için kullanmaması gerekir."

Çelik: "Aile kavramını kim, hangi şekilde ve hangi sebeple siyaset konusu yapıyorsa yaptığı ahlaksızlıktır."

Kaynak: AA