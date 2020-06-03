Çelik: "Aile kavramını kim, hangi şekilde ve hangi sebeple siyaset konusu yapıyorsa yaptığı...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
03.06.2020 19:14 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:22
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'de oligarşik bir siyaset, ekonomik model oluşmuşsa bunun altında imzası olanlar bugün aile kavramı üzerinden 'sosyete' gibi kavramlar kullanıyorlar. Statüko sosyetesinin kendisine ait olan kavramları başkası için kullanmaması gerekir."
Çelik: "Aile kavramını kim, hangi şekilde ve hangi sebeple siyaset konusu yapıyorsa yaptığı ahlaksızlıktır."
Kaynak: AA