Büyükşehir kırsal mahalleleri güzelleştiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, kırsalda vatandaşların ortak kullanım alanlarında acil yapılması gereken hizmetleri kısa sürede yaparak, mahalleleri güzelleştirmeye devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, kırsalda vatandaşların ortak kullanım alanlarında acil yapılması gereken hizmetleri kısa sürede yaparak, mahalleleri güzelleştirmeye devam ediyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesindeki "A Takımı" ekipleri, muhtarların, "Muhtar Aktif Sistemi" sistemi üzerinden gönderdiği talepleri kısa sürede yerine getirerek, yaptığı hizmetlerle göz dolduruyor.

A TAKIMINDAN ANINDA MÜDAHALE

A Takımı ekipleri, tam teşekküllü araç, iş makinesi ve ekipmanlarla ilçelerde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İzmit Bulduk Mahallesi Hocalar mevkii ve Balören Mahallesi'nde yollarda oluşan çukurlar soğuk yama asfalt ile kapatıldı. Fethiye Mahallesi'ndeki çeşmenin çevre düzenlemesi ve temizliği yapıldı. Bayraktar Mahallesi Elif Ana Türbesinin de bulunduğu mesire alanındaki otlar biçildi, genel temizliği ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Kurtdere Mahallesi namazgah alanının genel temizliği yapıldı, şadırvanın kırık ve arızalı olan muslukları değiştirildi.

KOCAELİ'NİN HER KÖŞESİNE ELİ DEĞİYOR

Kandıra'da ise Bağırganlı-Pınarlı arasındaki güzergahta eskiyen ve yıpranan işaret levhaları ile trafik tabelaları değiştirildi. A Takımı ekipleri, Ballar Mahallesi'nde yol kenarındaki çizgi ve bariyerleri kapatan otları temizledi, dikenli sarmaşıkları budadı. Balaban Mahallesi'ndeki yollarda ise asfalt yama işlemi yapıldı. Gebze Çerkeşli Mahallesi'ndeki çeşmenin tamiratını yapan ve çevre temizliğini tamamlayan ekipler, Gölcük Hasaneyn Mahallesi'ndeki camisinin bahçesinde bulunan bankların tamirini gerçekleştirdi. Kartepe'de bulunan Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi mescidinin dış cephe boyası tamamlandı. Yapılan çalışmalarla, mahalleler güzel bir görünümüne kavuşturuldu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ve ilgili belediye personeline teşekkür etti. Kırsal mahallelerin acil ihtiyaçlarının daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılanarak, verimliliğin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren A Takımı ekipler, talepler doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kaynak: Habermetre