Döşemealtı futbol takımı Muğla deplasmanına hazırlanıyor

Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'nci gurupta mücadele eden Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Muğla Yatağan Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

4'ncü haftada oynayacakları Yatağan Spor maçına günde çift antrenmanla hazırlanan kırmızı-siyah-beyazlı ekip, iyi futbol ve mutlak galibiyet parolasıyla hafta sonu sahada yerini alacak. Geçtiğimiz hafta Uşak temsilcisi Sivaslı Belediyespor'u kendi saha ve seyircisi önünde 4-1'lik skorla geçmeyi başaran Döşemealtı Belediyesi Futbol takımı deplasman hazırlıklarına ara vermeden başladı. 1 günlük dinlenmenin ardından Yatağan Spor maçı hazırlıklarına başlayan Altın Kramponlar Şehit Er Tevfik Cebeci tesislerinde kampa girdi. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere çift antrenman yapan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı, kondisyon ve dayanıklılık ağırlıklı çalışma yapıyor.

"Hem güç ve dayanıklılık, hem de teknik anlamda oldukça iyi seviyeye ulaştık"

Döşemealtı takımı Teknik Patron Ersin Küçükoğlu nezaretinde çalışmalarına devam ederken, tüm maçlara final maçı motivasyonuyla hazırlanıyor. Küçükoğlu, oyuncularının istediği performans düzeyine geldiğini söyleyerek, "Hem güç ve dayanıklılık, hem de teknik anlamda oldukça iyi seviyeye ulaştık. Büyük bir disiplinle ve maç konsantresiyle antrenman yapıyoruz. Şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda başta Başkanımız Turgay Genç ve yönetim kadrosuna, çok değerli taraftarımıza ve tabi ki oyuncularıma çok teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA