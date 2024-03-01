SANKO Okulları Okul Sporları Artistik Jimnastik İl Müsabakası'nda başarı elde etti

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okul Sporları Artistik Jimnastik İl Müsabakası"nda SANKO Okulları Minik Kızlar B Takımı ve Küçük Erkekler Ferdi il birincisi olurken, Küçük Kızlarda il ikincisi, Minik Kızlar A Takımı ise dördüncüsü oldu.

Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakada SANKO Okulları Minik Kızlar B Takımı sporcularından Ece Torun, Beren Kurnaz, Zeynep Azra Altınbaş, Miray Nur Akıncı ve Serra Çiçekdağ il birinciliği elde ederken, Küçük Erkekler Ferdi de ise Mustafa Onur Özberk il birinciliği kazandı.

Küçük Kızlar Takımında ise Arya Sakıcı, Selin Sakmak, Mina Saadet Aslan ve Elif Tavşancıl il ikinciliği kazanırken, Minik Kızlar A Takımı sporcularından Ece Orhan, Maya Kayın, Esma İncetahtacı, Rüya Kuzuoğlu, Mira Akınal ve Elif Topözlü ise il dördüncülüğüne imza attı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP