Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı, Bölgesel Amatör Lig'de

Antalya Süper Amatör Lig'in 2022-2023 sezonunu grubunda lider tamamlayan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı, Manavgat Atatürk Stadyumu'nda oynanan play-off finalinde Alanya Mahmutlar Spor'u 1-0 yenerek Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükseldi.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı, gelecek sezon BAL'da mücadele edecek. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "İki yıldır beklediğimiz şampiyonluğa futbolcularım, teknik heyetim, yöneticilerim, ailelerimiz ve tabii ki cefakar taraftarımızın desteğiyle ulaştık. Bu sevincimizin, mutluluğumuzun inanın bir tarifi yok. Çünkü çok büyük emekler verildi. Şimdi BAL'da parolamız şampiyonluk, hedefimiz ise 3. Lig. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluk Döşemealtı halkımıza armağan olsun" dedi.