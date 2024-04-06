Arkaslı Voleybolcular Kanser Hastalarını Ziyaret Etti

Arkas Spor Kulübünün sağlık sponsoru Medicana, Kanser Haftası kapsamında Arkaslı voleybolcuları ağırladı. Medicana International İzmir Hastanesinde tedavi gören onkoloji hastalarını ziyaret eden Arkas Erkek Voleybol A Takımı oyuncuları, hastalarla sohbet ederek onlara moral verdi.

Medicana International İzmir Hastanesi, Kanser Haftasında Arkaslı voleybolcuları ağırladı. Medicana Sağlık Grubunun kansere karşı toplumsal farkındalık oluşturma çalışmaları kapsamında hastaneyi ziyaret eden Arkas Erkek Voleybol A Takımı oyuncularından; Nicholas Hoag, Jordan Canham, Emre Çevik, Ulaş Onur Topbaşlı, Gökçen Yüksel, Erhan Hamarat ve Başantrenör Glenn Hoag onkoloji servisinde tedavi gören hastalarla bir araya geldi.

Medicana International İzmir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Dilek Aslanca, Medikal Onkoloji Uzmanları Prof. Dr. Lütfiye Demir ve Doç. Dr. Gülcan Bulut ile birlikte hastaları ziyaret eden sporcular, günün anısına hastalara hediyeler verdi.

"Yanlarında olduğumuzu göstermek çok önemli"

Arkas Başantrenörü Glenn Hoag, "Çok değerli bir etkinlikte bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Onkoloji hastalarını ziyaret ederek, onların yanlarında olduğumuzu göstermek bizim için son derece önemli. Umarız hastaların yüzlerinin gülmesinde bir nebze payımız olmuştur. Tüm hastaların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını içtenlikle diliyoruz. Bu anlamlı davet için Medicana Sağlık Grubuna da teşekkür ederiz. Kanser Haftasında düzenlenen bu etkinliğin, farkındalık oluşturma açısından büyük bir önemi olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kanser tanısı alanlar çaresiz değil"

Medicana International İzmir Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfiye Demir, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Dünyada her yıl 19 milyondan fazla kişi kansere yakalanıyor. Modern çağın hastalığı olarak nitelendirilen kanserle ilgili farkındalığı artırmak için Kanser Haftasında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Medicana olarak bu konuya dikkat çekmek için sporun iyileştirici gücünden faydalanarak böyle bir etkinlik yapmak istedik. Hastalarımıza da ekibimize de moral ve motivasyon oldu. Etkinliğimize katılan tüm sporcularımıza teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

"Kanser ne kadar erken teşhis edilirse tedavi şansı o kadar artıyor"

Doç. Dr. Gülcan Bulut ise "Kanser bir halk sağlığı sorunu olduğundan dolayı bu konu farkındalık oluşturmak oldukça önemli. Kanser tedavisindeki gelişmelerle, günümüzde bu hastalık bir son değil. Son yıllarda kanser tedavisinde özellikle akıllı ilaç ve immünoterapi gibi gelişmelerle tedavide yüz güldürücü sonuçlar sağlanıyor. Kanser tanısı alanlar artık çaresiz değil; ancak ne kadar erken fark edilir ve tedavi başlarsa, bu süreç o kadar başarılı geçiyor" dedi. - İZMİR