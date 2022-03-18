Döşemealtı'nın rakibi Mahmutlar Spor

Süper Amatör Ligde mücadele eden Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı hafta sonu oynayacağı Mahmutlar Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen hafta kendi sahasında Muratpaşa Belediye Spor ile 0-0 biten maçta birer puanı paylaşan iki takım oyuncularının centilmen hareketleri takdir topladı.

Maçtan önce her iki takım oyuncuları ve yöneticileri sahada birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken, tribünlerde de yine her iki takımın taraftarı maçı birlikte izledi. Sahada dostluğun kazandığı maçta 1 puan alan Döşemealtı takımı 44 puanla lig ikinciliği ünvanını korurken Muratpaşa 39 puanla üçüncü sırada yerini aldı.

Kırmızı-siyah-beyazlı takım 20 Mart Pazar günü Yeşilbayır Şehit Er Tevfik Cebeci stadyumunda Mahmutlar Spor'u konuk edecek. Şampiyonluk mücadelesi veren Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımında sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. - ANTALYA