Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri yapıldı Fenerbahçe Futbol A Takımı, 2022-2023 sezonu öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Fenerbahçe Futbol A Takımı, 2022-2023 sezonu öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; sağlık kontrolünden geçen ilk grupta yer alan futbolculara, kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı. Futbolcuların sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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