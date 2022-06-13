Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri yapıldı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe Futbol A Takımı, 2022-2023 sezonu öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe Futbol A Takımı, 2022-2023 sezonu öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre; sağlık kontrolünden geçen ilk grupta yer alan futbolculara, kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı. Futbolcuların sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor