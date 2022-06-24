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Samsunsporlu futbolcular ve teknik direktör sağlık kontrolünden geçti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Samsunsporlu futbolcular ve teknik direktör sağlık kontrolünden geçti

Samsunspor A Takımı futbolcuları ve teknik direktör Bayram Bektaş, geniş çaplı sağlık kontrolünden geçti.

Samsunspor A Takımı futbolcuları ve teknik direktör Bayram Bektaş, geniş çaplı sağlık kontrolünden geçti.

Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, yeni transfer Mücahit Albayrak ve futbolcular Cihan Kahraman, Celil Yüksel, Ismael Diomande, Yunus Ensar Poyrazlı, Sener Kaya, Alp Tutar, Alim Öztürk, Berke Taşkın, Melih Okutan, Osman Çelik, Aykut Özer, Furkan Fehmi Güneş, Necmican Cebeci, Moryke Fofana, Ali Taha Demir, Muhammed Ali Özbaskıcı, Atakan Mert Özdemir VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrolde eko-efor testine tabi tutulan futbolculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları yapıldı.

Teknik Direktör Bayram Bektaş, "Sezona her yönüyle hazırız. İstediğim futbol kurgusunu oluşturdum. Burada bunu daha üst seviyeye çıkartarak savaşan ve mücadele eden bir takım haline dönüştürerek inşallah özlediğimiz Süper Lig'e yükseliriz" dedi. Bektaş, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde kendilerine gösterilen ilgiden dolayı hastane personeline ve hekimlere teşekkürlerini iletti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bayram Bektaş Samsunspor Samsun Spor Haberler

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