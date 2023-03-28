Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbolcudan kız arkadaşına sürpriz teklif

Yerel Haberler

Futbolcudan kız arkadaşına sürpriz teklif

1308 Osmaneli Belediye Spor A Takımı oyuncusu Muhammet Bal kız arkadaşına sahada evlilik teklifi etti.

1308 Osmaneli Belediye Spor A Takımı oyuncusu Muhammet Bal kız arkadaşına sahada evlilik teklifi etti.

1308 Osmaneli Belediye Spor A Takımı futbolcusu ve aynı zamanda Osmaneli Belediyesi personeli Muhammet Bal, Osmaneli Gençlerbirliği ile oynanan maçın bitiş düdüğü ardından sürpriz bir şekilde kız arkadaşı Tuğçe Kayacan'a evlilik teklifi etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmaneli Spor Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title