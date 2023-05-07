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Erdal Erdem'den depremzede çocuklara moral desteği

Spor Haberleri

- Erdal Erdem'den depremzede çocuklara moral desteği Beşiktaş Futbol A Takımı Malzemecisi Erdal Erdem, Gaziantep Nurdağı'nda depremden etkilenen depremzede çocuklara moral olmaya devam ediyor.

- Erdal Erdem'den depremzede çocuklara moral desteği

İSTANBUL - Beşiktaş Futbol A Takımı Malzemecisi Erdal Erdem, Gaziantep Nurdağı'nda depremden etkilenen depremzede çocuklara moral olmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenler için spor dünyasından maddi ve manevi destekler sürüyor. Son olarak Beşiktaş Futbol A Takımı Malzemecisi Erdal Erdem, Gaziantep Nurdağı ilçesini ziyaret ederek depremzede çocuklar için giysi ihtiyaçlarını giderdi. Giysi ihtiyaçlarının yanı sıra depremzede çocuklara moral vermeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Erdal Erdem Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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