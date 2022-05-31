Azerbaycan'da Düzenlenen TEKNOFEST'ten İzmir'e Ödül - Haberler

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Azerbaycan'da Düzenlenen TEKNOFEST'ten İzmir'e Ödül

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Azerbaycan'da Düzenlenen TEKNOFEST'ten İzmir'e Ödül

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Seferihisar Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Balçova Asil Nadir Ortaokulu ve Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden oluşan A Takımı, Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'ten ödülle döndü.

25-29 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan'da düzenlenen Teknofest'te kaptanlığını Seferihisar Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Süleyman Burçin Şüyun'un yaptığı,Balçova Asil Nadir Ortaokulunda görev yapan Fatma Behal Şüyun, Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Gürkan Lokman ve Tolga Orhanoğlu'ndan oluşan A TAKIMI, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına yarıştı.A TAKIMI, birçok ülkeden 36 takımın yarıştığı "Smart Qarabaq" Hakatonunda 3. Oldu.

Ödüllerini T3 vakfı kurucusu Selçuk Bayraktar ve Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojileri Bakanı Reşat Rashad Nabiyev'den alan takım, Karabağ için geliştirdikleri akıllı sistemlerlebeğeni topladı.

Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşat Rashad Nabiyev, "Sürdürülebilir Akıllı Kent" isimli proje kapsamında geliştirilen 12 çözümün sadece Karabağ'da değil tüm Azerbaycan'da uygulanabilir olduğunu söyledi.

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Azerbaycan Teknofest A Takımı Mayıs Güncel Haberler

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