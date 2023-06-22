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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 4 önemli atama! İşte Mehmet Şimşek'in A takımı

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 17 bakanlığa 68 bakan yardımcısı atandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talebi üzerine Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı yapıldı. Bu isimlerin Şimşek ile önceki dönemlerde birebir çalıştığı öğrenildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre bakanların yardımcıları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı olarak yeniden kabineye dönen Mehmet Şimşek'in yardımcılarının kim olacağı da merak konusuydu. Ekonomide dümene geçen Şimşek'in talebiyle, daha önce birlikte çalıştığı Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya bakan yardımcıları oldu.

BAKAN YARDIMCISI ATAMALARINA ÖNEM VERDİĞİ BİLİNİYOR

Şimşek'in bakanlığının görev alanındaki tüm faaliyetleri bakan yardımcılarının koordinasyonuyla yürütmek istediği, bu nedenle bakan yardımcısı atamalarına önem verdiği biliniyordu.

BAKAN YARDIMCILARININ BİLİNMEYENLERİ

  • Bakan Şimşek'in yardımcılığına atanan Abdullah Erdem Cantimur 2002-2007 yılları arasında milletvekilliği, 2012-2015 yılları arasında da Maliye Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 4 önemli atama! İşte Mehmet Şimşek'in A takımıAbdullah Erdem Cantimur

  • Bir diğer yardımcı İsmail İlhan Hatipoğlu, 1989-2019 yılları arasında gelirler kontrolörlüğü, gelir idaresi başkan yardımcılığı ve son olarak da iç denetim koordinasyon kurulu başkanlığı olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 4 önemli atama! İşte Mehmet Şimşek'in A takımıİsmail İlhan Hatipoğlu

  • 2016- 2018 yılları arasında Hazine müsteşarlığı yapan Osman Çelik ise 2015-2016 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlüğü görevini üstlenmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 4 önemli atama! İşte Mehmet Şimşek'in A takımıOsman Çelik

  • Gelir İdaresi Başkanlığı'nda daire başkanlığı görevinden bulunan Zekeriya Kaya ise Mayıs 2017'den itibaren TCMB denetleme kurulu üyeliğini yürütüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 4 önemli atama! İşte Mehmet Şimşek'in A takımıZekeriya Kaya

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Kabine Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (3)

Levent:

Zamanın da Nebati de maliye bakan yardımcısıydı.

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Barış Yeşildağ:

Mahşerin 4 atlısını beklerken emekliliğe merdiven dayamış yorgun yılgın bitkin adamlar çıka geldi, tecrübeli olabilirler ama dinamik ve istekli heyecanlı orta genç yaş istiyoruz bunlar danışmanlık yapmalı onlara

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Gokhan selçuk:

17 bakan zaten yeteri kadar yük. Bide bunlara 68 yardımcı her birine makam aracı maaş sekreter koruma hizmetli daire ve bunların hepsi devlet tarafından karşılanıyor. Ortalama 1 yardımcıya 10 kişi desek 680 de personel lazım maliyete bak be. Devletin malı harbi deniz...

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