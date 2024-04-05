Eskişehir Borsa İstanbul Fen Lisesi Öğrencileri Oryantiring Bölge Yarışmalarında Başarılı

Eskişehir Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencileri Bursa'da yapılan Oryantiring Bölge Yarışmalarında büyük bir başarı elde etti.

Borsa İstanbul Fen Lisesi, Genç erkekler B takımı bölge birincisi olurken, A takımı bölge ikincisi oldu. Genç kız A takımı ise bölge ikincisi olarak bu başarı ile Türkiye finallerinde Eskişehir'i temsil etmeye hak kazandı.

Tepebaşı İlçe Müdürlüğü, bu başarıda emeği bulunan yöneticileri, danışman öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR