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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör İsmail Kartal Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İçin Stada Geldi

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör İsmail Kartal ve oyuncular, olağanüstü genel kurul toplantısı için stada geldi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde alınan karar gereği olağanüstü genel kurul toplantısı, Ülker Stadyumu'nda yapılıyor. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri; Teknik Direktör İsmail Kartal ile oyuncular Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'yla birlikte stada geldi. Başkan Koç ve beraberindekiler, tribünlerde yerlerini alan kongre üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Üyeler, İsmail Kartal'a da uzun süre tezahüratta bulundu.

Bugünkü toplantıda, son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımı'nın Süper Lig'den çekilmesi dahil konular görüşülecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Futbol Spor Güncel Haberler

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