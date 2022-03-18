A Takımı, cuma namazı öncesi camileri kardan temizledi

KOCAELİ (Bültenler) - Bu kapsamda, tarihi Yeni Cuma ve Fevziye Camisi başta olmak üzere il genelindeki camilerin avlusunda ve çevresinde biriken karlar temizlendi, tuzlama çalışma yapıldı.

KARLA MÜCADELEDE ETKİN GÖREV

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde, kırsal bölgeler başta olmak üzere, Kocaeli genelindeki mahallelerde acil ihtiyaç duyulan sorunlara anında ulaşarak müdahale eden ve hızlı bir şekilde çözüm üreten A Takımı ekipleri, karla mücadelede de etkin görev üstleniyor. Kentte, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için Fen İşleri Dairesi'ne destek veren A Takımı ekipleri, ilçelerdeki camiler, hastanelerin acil servis girişleri, aile sağlığı merkezleri, otobüs durakları, kamu binalarının önü, köprüler, merdivenler, üst geçitler ve otogar önünde oluşan karları temizleyerek, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.

CUMA NAMAZI ÖNCESİ

Özellikle yüksek kesimlerde gece başlayan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için 24 saat görev yapan A Takımı ekipleri, İzmit'in sembol yapılarından olan Yeni Cuma ve Fevziye Camisi başta olmak üzere cuma namazı öncesi ilçelerdeki camilerin girişlerinde, avlularında ve şadırvanlarında biriken karları küreyerek, tuzlama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarla özellikle yaşlıların camiye gidip gelirken buzlanma ve kardan dolayı olası kazaların önüne geçilerek, vatandaşların ibadetlerini rahat bir şekilde yapmaları sağlandı. Vatandaşlar, hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne ve ekiplere teşekkür etti.

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