Göztepe basketbolu 20 yıl sonra parkeye dönüyor

Göztepe'nin 2024-2025 sezonundan itibaren profesyonel lige dahil olacak Erkek Basketbol A Takımı'nın tanıtım lansmanı Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleştirildi.

Önümüzdeki sezondan itibaren Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde mücadele edecek sarı-kırmızılıların tanıtım toplantısında Olimpik Branşlar Başkanı Mehmet Sepil, Basketbol Şube Başkanı Atakan Atalar ve şube yöneticisi Derya Özyürek katıldı. Organizasyonda, Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Hüseyin Beşok da hazır bulundu.

MEHMET SEPİL: 10 YIL ÖNCE KOYDUĞUMUZ HEDEFLERE ADIM ADIM GELİYORUZ

Göztepe'nin bir spor kulübü olduğunu belirterek sözlerine başlayan Mehmet Sepil, "Göztepe'yi devralalı 10 yıl oldu. 10 yıl önce 'Göztepe bir spor kulübüdür' demiştim. Göztepe sadece futbol değildir. O yıldan bu yana çok mesafe aldık. Basketbol çok önemli bir branş. 10 yıl önce koyduğumuz hedeflere adım adım geliyoruz. Tüm olimpik branşlarda Göztepe'yi yeniden yapılandırma hedefindeydik. Salon sporları da çok önemli. Kadınlar voleybolda da çok önemli yapılanmaya gittik. Hentbol bizim en önemli branşlarımızdan biri. 17 branşımız var, hepsi aktif. Bunların içinde milli ve olimpik sporcularımız var. Cimnastikte ilk defa Göztepe forması taşıyan Ferhat Arıcan madalya kazandı. 2 sene önce basketbola altyapıyla başladık. Tesis için destek zorluğuna rağmen sabırlı olduk. Artık başlıyoruz. Hedef yine sabırla, altyapıya önem vererek, geleceği inşa ederek ve finansal olarak güçlü olup yolumuza devam etmek" diye konuştu.

"YENİ BİR GÖZTEPE CAMİASI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Gelecek seneden itibaren Kadın Voleybol Takımı'nın Sultanlar Ligi'ne yükseleceğine inandığını belirten Sepil, "Voleybolda başlayan gelişimi basketbolda da devam edeceğiz. Yeni bir Göztepe camiası oluşturmak istiyoruz. Müthiş bir taraftarımız var futbolda, bunu diğer branşlara da yayacağız. Futbolla olimpik branşlar birbirine yardım edecek. Basketbolda çok güzel bir yapılanma gerçekleştireceğiz. Ekibimiz çok iyi. Doğru bir ekip topladık. Sayın Hüseyin Beşok zaten İzmirli. Türk basketbolu Hüseyin Beşok için önemli ama İzmir de önemli. Pınar Karşıyaka yıllarca İzmir'i çok iyi temsil etti. Şimdi biz de geliyoruz. Salon branşlarına yeterli tesisler sağlamamız gerekiyor. Basketbolda maçlarımızı Bornova'da oynayacağız. Gelecek seneden itibaren tesislerimiz çoğalacak. Benim için çok büyük heyecan. Büyük Göztepe'yi düşündüğümüzde basketbolda başarılı olmak çok önemli" şeklinde konuştu.

"BİRİNCİ HEDEFİMİZ GÜRSEL AKSEL STADI'NI CAZİBE ALANI HALİNE GETİRMEK"

Tüm branşlarda tesisleşme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Mehmet Sepil, "Geldiğimde bir ağacımız bile yoktu. Sadece Urla Adnan Süvari Tesisleri'nin inşaatı vardı. Gürsel Aksel Stadı'na bir bakalım. Çok özenle yapıldı, projesini kendimiz yaptık. Burası henüz daha stat, burası cazibe alanı olacak. Stadın tamamının işletmeye alınması çok önemli. Çoçuk alanları, spor alanları, çatıda yürüyüş alanları olacak, çok yakında gelecek. Tüm bakanlık kararları alındı, bunun uygulanması yapılacak. Birinci hedefimiz Gürsel Aksel Stadı'nı cazibe alanı haline getirmek. Burası 24 saat yaşayan bir spor merkezi haline gelecek. Stadyum birinci önceliğimiz. İkincisi İnciraltı projesi. Geçen sene temelini attık. Bir türlü projeye başlayamadık ama kolay değil. Yine bir sürü bakanlığın onayını almamız gerekiyor. İnciraltı benim en büyük hayalim. Olimpik yüzme havuzu, tenis kortları olacak, okçular çalışacak, cimnastikçiler yararlanacak. İnciraltı projesine de çok yakınız. 2 ya da 3 ay içinde başlayabileceğimize inanıyorum. Orada bir salon da olacak. Salonumuz çok büyük olmayacak ama maç oynanabilecek. Üçüncüsü bir salon ihtiyacımız var. Kapasitesi en azından 3 bin 500'den büyük olması gerekiyor. Birçok sözler alıyoruz. Dördüncüsü de futbol altyapı tesisleri. Bu Torbalı'da mı olur Seferihisar'da mı olur göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ATAKAN ATALAR: BASKETBOLDA DA GÖZTEPE'Yİ EN ÜST LİGLERE GETİRMEK İSTİYORUZ

Basketbol Şube Başkanı Atakan Atalar basketbol için çok emek verdiklerini belirtti.

Sabırla çalıştıklarını belirten Atakan Atalar, "Biz 3 yıl önce altyapıyı yapılandırmak için göreve hazırlandık. Başkanımız Mehmet Sepil bize şubenin anahtarını verdi, hareket alanımızı serbest bıraktık. Öncelikle sabır gerekiyordu ve biz bu sabrı gösterdik. A takımı 20 yıl sonra canlandırıyoruz. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Biz öncelikle ilk 3 yıla odaklandık, hedeflerimizi belirledik. A takımda hedeflerimiz büyük ama sabırla bir plan belirledik. Burası Göztepe Spor Kulübü. Basketbolda da Göztepe'yi en üst liglere getirmek istiyoruz. Burası İzmir'in en büyük kulübü. Hedeflerimiz her zaman en üst sıralar olacak. Diğer olimpik branşlarda da en üst seviyeleri hedefliyoruz" dedi.

HÜSEYİN BEŞOK: GÖZTEPE, BASKETBOLA 3-4 SENEDİR EMEK VERİYOR

Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Hüseyin Beşok ise, "Göztepe, basketbola 3-4 senedir emek veriyor. Sağlam adımlarla geliniyor. İzmir'de basketbol takımlarımız çoğalsın istiyoruz. 3 senelik projenin ardından Göztepe'nin Süper Lig'de oynayacağına inanıyorum" yorumunu yaptı.