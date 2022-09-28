Fenerbahçe, Filip Novak ile yollarını ayırdı Spor Haberleri Fenerbahçe, Çek futbolcu Filip Novak ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını duyurdu. Fenerbahçe, Çek futbolcu Filip Novak ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını duyurdu. Fenerbahçe, Çek futbolcu Filip Novak ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Filip Novak'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Filip Novak, Fenerbahçe formasıyla 50 karşılaşmaya çıktı. Çek futbolcu oynadığı bu müsabakalarda 4 gol sevinci yaşadı. 32 yaşındaki Türkiye'de daha önce Trabzonspor'da da oynadı. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Futbol Spor Güncel Haberler

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