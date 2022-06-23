Galatasaray, Okan Buruk'u görüşmeye başladığını resmen duyurdu - Haberler

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Galatasaray, Okan Buruk'u görüşmeye başladığını resmen duyurdu

AA - Emrah Oktay - Spor
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Galatasaray Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Okan Buruk ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Okan Buruk'un imza töreni 24 Haziran Cuma günü, Nef Stadyumu'nda yapılacak.

Sarı- kırmızılı ekip, Torrent'in sözleşmesini feshettikten sonra Okan Buruk'la görüşmelere başladığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'un imzası 24 Haziran Cuma günü Nef Stadı'nda atılacak. İmza törenine sarı-kırmızılı taraftarların da katılması bekleniyor.

Domenec Torrent ile yolların ayrılmasından sonra Okan Buruk salı günü akşam saatlerinde Fransa'dan, İstanbul'a gelmişti.

AA / Emrah Oktay - Spor

Galatasaray Okan Buruk Futbol Spor Haberler

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