Galatasaray, Okan Buruk'u görüşmeye başladığını resmen duyurdu Galatasaray Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Okan Buruk ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Okan Buruk'un imza töreni 24 Haziran Cuma günü, Nef Stadyumu'nda yapılacak. Sarı- kırmızılı ekip, Torrent'in sözleşmesini feshettikten sonra Okan Buruk'la görüşmelere başladığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. "OKAN BURUK'LA GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI" Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. İMZA TÖRENİ CUMA GÜNÜ Galatasaray'da Okan Buruk'un imzası 24 Haziran Cuma günü Nef Stadı'nda atılacak. İmza törenine sarı-kırmızılı taraftarların da katılması bekleniyor. OKAN BURUK SALI GÜNÜ İSTANBUL'A GELMİŞTİ Domenec Torrent ile yolların ayrılmasından sonra Okan Buruk salı günü akşam saatlerinde Fransa'dan, İstanbul'a gelmişti. AA / Emrah Oktay - Spor Galatasaray Okan Buruk Futbol Spor Haberler

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