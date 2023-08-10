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Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği Salıpazarı Belediyespor'a ekipman desteği sağladı

Spor Haberleri

Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği, Salıpazarı Belediyespor'a ekipman desteğinde bulunarak toplumun kültürel ve sosyal yaşamını geliştirmeyi amaçladı. Salıpazarı Genç ve A takımı sporcuları için 50 forma seti, 20 futbol topu, 25 eşofman takımı ve 25 adet yağmurluk sağlandı.

Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) Salıpazarı Belediyespor'a ekipman desteğinde bulundu.

Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği, toplumun kültürel ve sosyal yaşamını geliştirmek ve kolektif yerel örgütlerin desteklenmesi amacıyla Salıpazarı Genç ve A takımı sporcularının kullanması için ekipman desteğinde bulundu.

Samsun Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Salıpazarı Belediyespor'un kulüp başkanı Yaşar Aslan verilen destekten dolayı YEG Başkanı Hakan Şahin'e teşekkür etti.

Belediyespor'a YEG tarafından, 50 forma seti, 20 futbol topu, 25 eşofman takımı ve 25 adet yağmurluk verildi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Spor

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