Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübü devretmek istediğini açıkladı

Spor Toto 1. Lig'e veda ettikten sonra kulübü devretmek istediğini duyuran Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kırmızı-lacivertlilerin itesinden yaptığı yazılı açıklamada, 'Alın benden A takımı. Ülkemizdeki profesyonel futbol dünyası bana göre değil' dedi.

Spor Toto 1. Lig'e veda ettikten sonra kulübü devretmek istediğini duyuran Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kırmızı-lacivertlilerin itesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Alın benden A takımı. Ülkemizdeki profesyonel futbol dünyası bana göre değil" dedi.

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'e veda eden Altınordu'da 11 yıldır başkanlık görevini yürüten Seyit Mehmet Özkan, kulüp sitesine açıklamalarda bulundu. Özkan, "Tutkusuz yaşayacağımı hiç sanmıyorum. Tutkusuz yaşamayı beceremem zaten. İzin verin; 'Bu Toprakların Çocukları'na hizmet etmeye devam edeyim. Alın benden A takımı. Ülkemizdeki profesyonel futbol dünyası bana göre değil. Zaten ben de ülkemizdeki profesyonel futbol dünyasına göre değilim" ifadelerini kullandı.

"En büyük gururumuz Çağlar ve Cengiz"

17 yılda Türkiye Akademi Ligleri'nde Galatasaray'dan sonra en çok derece alan takım olduklarını vurgulayan Başkan Özkan, "2012 yılında Salih Uçan'la başlayan, 2023 yılında Emircan Gürlük ile sona erecek olan bir süreç. En büyük gururumuz Çağlar ve Cengiz. A Milli Takımımızda 2 tane aslan gibi delikanlımız var. Birçok iyi oyuncu yetiştirdik. Ama asıl olan, pek çok iyi insan yetiştirdik. Bir iz bıraktığıma inanıyorum ama aldığım yol, beklediğimin ancak yarısı kadar oldu. Kimsenin kabahati yok, zaman böyle" cümlelerine yer verdi. - İZMİR