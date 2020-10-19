Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 11,33 10,00 509,14 Acıpayam Selüloz 17,53 -0,06 177,61 Adel Kalemcilik 22,92 -2,13 45,99 Adese Alışveriş Ticaret 2,82 9,73 97,44 Afyon Çimento 4,70 2,17 106,30 Ak Enerji 2,51 -3,83 130,28 Akbank 5,41 4,04 -33,29 Akçansa 14,22 1,07 46,68 Akdeniz Yatırım Hold. 7,93 9,99 275,83 Akfen GMYO 4,28 0,47 5,68 Akın Tekstil 21,36 5,43 54,89 Akiş GMYO 3,80 9,83 21,31 Akmerkez GMYO 78,00 0,00 248,14 Aksa 8,16 1,37 16,52 Aksa Enerji 6,72 -1,90 76,84 Aksigorta 8,34 -0,36 53,94 Aksu Enerji 12,75 -1,92 -14,26 Alarko Carrıer 143,50 5,44 140,27 Alarko GMYO 18,85 3,06 28,25 Alarko Holding 6,06 0,66 1,85 Albaraka Türk 1,73 6,13 13,07 Alcatel Lucent Teletaş 31,52 -3,84 161,79 Alkim Kağıt 13,55 0,74 150,01 Alkim Kimya 15,15 4,34 144,28 Altınyağ Madencilik ve Enerji 3,21 -2,13 682,93 Altınyunus Çeşme 53,65 -2,45 437,04 Anadolu Efes 23,34 1,21 9,69 Anadolu Grubu Holding 20,64 0,78 17,34 Anadolu Hayat Emek. 8,35 -1,18 37,22 Anadolu Isuzu 17,08 2,89 40,35 Anadolu Sigorta 7,04 -0,56 69,49 Anel Elektrik 7,19 0,56 124,32 Arçelik 27,26 -0,66 30,81 ARD Bilişim Teknolojileri 40,22 -2,85 Arena Bilgisayar 36,90 -0,32 406,52 Armada Bilgisayar 57,60 -2,04 251,43 Arsan Tekstil 6,30 0,32 75,98 Artı Yatırım Holding 11,92 -9,97 1371,60 Aselsan 18,10 0,28 73,86 Ata GMYO 4,27 2,15 -5,74 Atakule GMYO 2,91 9,81 51,56 Atlantis Yatırım Holding 6,36 9,84 536,00 Atlas Yat. Ort. 1,91 9,77 97,60 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,41 -0,21 7,49 Avrasya GMYO 3,49 9,75 131,13 Avrasya Petrol ve Tur. 3,49 3,56 91,76 Avrasya Stratejik GMYF 1.449,40 0,01 12,71 Avrupa Yatırım Holding 4,62 10,00 200,00 Ayen Enerji 6,32 -2,77 82,13 Ayes Çelik Hasır ve Çit 8,78 9,89 300,91 Aygaz 12,31 -1,91 1,35 Bagfaş 18,66 1,58 10,94 Bak Ambalaj 17,70 1,43 142,98 Balatacılar Balatacılık 9,43 -9,93 660,48 Bantaş Ambalaj 5,34 9,88 111,90 Banvit 25,14 -0,32 35,38 Baştaş Başkent Çimento 8,44 -9,93 225,87 Batı Çimento 4,31 2,13 30,21 Batısöke Çimento 2,60 5,26 98,47 Bayrak Taban Sanayi 9,04 1,35 Bera Holding 10,24 1,09 165,97 Berkosan Yalıtım 6,30 9,95 129,93 Beşiktaş Futbol Yat. 3,38 -0,59 37,96 Beyaz Filo 10,97 -2,92 250,50 Bilici Yatırım 5,95 0,68 107,57 Bim Mağazalar 68,60 -1,58 48,46 Birko Mensucat 1,82 9,64 487,10 Birlik Mensucat 2,68 1,52 135,09 Bizim Mağazaları 16,72 -1,24 51,00 Bomonti Elektrik 13,00 -6,47 915,63 Borusan Mannesmann 15,80 0,38 37,99 Borusan Yat. Paz. 178,70 7,01 198,26 Bosch Fren Sistemleri 908,70 10,00 215,76 Bossa 13,55 6,69 68,11 Brisa 14,25 -0,35 51,94 Burçelik 21,84 -0,36 275,90 Burçelik Vana 57,00 -1,81 487,02 Bursa Çimento 7,00 1,89 74,85 Carrefoursa 24,32 -5,44 416,35 Casa Emtia Petrol 29,48 -2,45 213,95 Ceo Event Medya 9,84 9,94 168,69 Coca Cola İçecek 53,05 -2,93 40,12 Cosmos Yat. Holding 8,78 -9,95 330,39 Credıtwest Faktorıng 5,18 1,37 79,86 Çelebi 77,70 0,00 -21,79 Çelik Halat 16,10 7,33 147,69 Çemaş Döküm 2,34 9,86 86,68 Çemtaş 14,95 4,77 83,91 Çimbeton 146,80 9,96 255,79 Çimentaş 34,54 4,60 130,27 Çimsa 13,99 1,38 54,07 Çuhadaroğlu Metal 7,10 3,05 122,57 Dagi Giyim 13,75 -4,45 450,00 Dagi Yatırım Holding 19,48 9,99 761,95 Dardanel 27,00 -2,88 612,40 Datagate Bilgisayar 16,16 4,94 106,91 Demısaş Döküm 6,51 0,00 87,07 Denge Holding 4,45 -5,92 224,82 Deniz GMYO 3,61 2,85 71,56 Derimod 10,29 3,94 44,12 Derlüks Deri 8,72 -3,00 115,53 Desa Deri 7,39 1,65 62,78 Despec Bilgisayar 12,69 0,87 199,29 Deva Holding 22,24 9,99 149,11 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,00 -1,74 Diriteks Diriliş Tekstil 2,59 -3,36 232,05 Ditaş Doğan 32,68 0,86 243,45 DO-CO 340,20 2,75 -39,68 Doğan Burda 22,70 -5,42 273,97 Doğan Holding 2,43 -1,22 35,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,83 4,81 71,52 Doğusan 4,00 2,04 92,31 Doğuş GMYO 10,42 6,00 130,02 Doğuş Otomotiv 17,90 1,07 88,03 Döktaş Dökümcülük 35,20 6,73 11,23 Duran Doğan Basım 23,20 6,91 65,24 Dyo Boya 12,59 -6,67 156,94 Eczacıbaşı İlaç 7,16 2,73 96,13 Eczacıbaşı Yatırım 19,65 0,67 104,00 Edip Gayrimenkul 3,43 -0,29 146,76 Ege Endüstri 868,80 9,99 54,44 Ege Gübre 130,30 5,76 164,32 Ege Profil 21,76 -0,18 81,79 Ege Seramik 7,17 3,31 94,92 Egeli & Co Tarım Girişim 1,83 2,23 471,88 Egeli&Co Enerji Yatırım 2,18 9,55 458,97 Egeli&Co Yatırım Holding 1,34 9,84 570,00 Egeplast 20,00 -0,30 60,00 Ekiz Kimya 9,70 -0,92 1490,16 Emek Elektrik 3,90 0,52 145,28 Eminiş Ambalaj 33,84 -9,95 2126,32 Emlak Konut GMYO 1,92 -0,52 32,63 Enerjisa Enerji 9,35 -0,85 38,81 Enka İnşaat 7,21 0,28 29,17 Erbosan 29,08 3,34 16,41 Ereğli Demir Çelik 9,61 -1,03 9,10 Ersu Gıda 5,61 -0,36 171,01 Escort Teknoloji 6,13 -1,45 341,01 Esenboğa Elektrik 16,53 9,98 Etiler Gıda 3,80 5,56 225,45 Euro Kapital Yat. Ort. 3,80 9,83 136,94 Euro Trend Yat. Ort. 6,11 9,89 411,80 Euro Yat. Ort. 4,12 9,87 265,98 Euro Yatırım Holding 2,84 -2,74 89,33 Fade Gıda 6,58 -1,35 Fenerbahçe Futbol 38,26 3,97 164,41 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.157,00 0,00 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,24 0,48 36,54 F-M İzmit Piston 129,80 4,09 174,05 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,15 -1,57 71,00 Ford Otosan 92,70 1,76 40,21 Formet Çelik Kapı 7,35 9,87 145,00 Frigo Pak Gıda 21,34 -2,91 204,62 Galatasaray Sportif 4,12 0,73 102,96 Garanti Bankası 7,50 4,46 -32,68 Garanti Faktoring 11,62 4,59 200,26 Garanti Yat. Ort. 3,43 9,94 244,10 Gedik Y. Men. Değ. 9,10 -1,41 189,35 Gediz Ambalaj 18,60 2,76 175,15 Gentaş 3,73 -0,53 80,89 Gersan Elektrik 7,10 0,42 122,57 Global Men. Değ. 5,39 7,16 186,70 Global Yat. Holding 6,72 9,98 37,99 Good-Year 6,23 5,24 53,83 Göltaş Çimento 26,06 3,74 46,49 Gözde Girişim 6,74 2,28 31,13 GSD Denizcilik 4,96 -1,59 93,75 GSD Holding 2,45 2,94 64,43 Gübre Fabrik. 35,06 -1,41 287,83 Güler Yat. Holding 14,08 -3,56 593,60 Halk GMYO 2,66 3,50 128,40 Hatay Tekstil 14,11 0,86 109,53 Hedef Girişim 6,04 5,04 153,11 Hektaş 13,70 0,37 70,82 HUB Girişim 17,84 -0,22 90,02 Hürriyet Gzt. 2,60 8,79 128,07 ICBC Turkey Bank 7,17 2,43 36,05 İdealist Danışmanlık 11,62 9,93 250,00 İdealist GMYO 7,05 -2,49 130,39 İhlas Ev Aletleri 2,17 -0,46 -30,67 İhlas Gayrimenkul 1,43 -4,19 38,93 İhlas Gazetecilik 5,57 -9,72 22,69 İhlas Holding 1,20 0,84 31,87 İhlas Yayın Holding 1,38 -2,13 65,54 İndeks Bilgisayar 17,45 0,52 86,04 Info Yatırım 14,00 5,34 187,91 İntema 20,02 0,30 116,20 Inveo Yatırım Holding 30,38 1,61 295,06 İpek Doğal Enerji 12,46 -2,58 61,40 İskenderun Demir Çelik 7,78 2,50 -0,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara