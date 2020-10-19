Borsada günlük işlemler (1)
19.10.2020 18:29 | Son Güncelleme: 19.10.2020 18:29
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|11,33
|10,00
|509,14
|Acıpayam Selüloz
|17,53
|-0,06
|177,61
|Adel Kalemcilik
|22,92
|-2,13
|45,99
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,82
|9,73
|97,44
|Afyon Çimento
|4,70
|2,17
|106,30
|Ak Enerji
|2,51
|-3,83
|130,28
|Akbank
|5,41
|4,04
|-33,29
|Akçansa
|14,22
|1,07
|46,68
|Akdeniz Yatırım Hold.
|7,93
|9,99
|275,83
|Akfen GMYO
|4,28
|0,47
|5,68
|Akın Tekstil
|21,36
|5,43
|54,89
|Akiş GMYO
|3,80
|9,83
|21,31
|Akmerkez GMYO
|78,00
|0,00
|248,14
|Aksa
|8,16
|1,37
|16,52
|Aksa Enerji
|6,72
|-1,90
|76,84
|Aksigorta
|8,34
|-0,36
|53,94
|Aksu Enerji
|12,75
|-1,92
|-14,26
|Alarko Carrıer
|143,50
|5,44
|140,27
|Alarko GMYO
|18,85
|3,06
|28,25
|Alarko Holding
|6,06
|0,66
|1,85
|Albaraka Türk
|1,73
|6,13
|13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,52
|-3,84
|161,79
|Alkim Kağıt
|13,55
|0,74
|150,01
|Alkim Kimya
|15,15
|4,34
|144,28
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,21
|-2,13
|682,93
|Altınyunus Çeşme
|53,65
|-2,45
|437,04
|Anadolu Efes
|23,34
|1,21
|9,69
|Anadolu Grubu Holding
|20,64
|0,78
|17,34
|Anadolu Hayat Emek.
|8,35
|-1,18
|37,22
|Anadolu Isuzu
|17,08
|2,89
|40,35
|Anadolu Sigorta
|7,04
|-0,56
|69,49
|Anel Elektrik
|7,19
|0,56
|124,32
|Arçelik
|27,26
|-0,66
|30,81
|ARD Bilişim Teknolojileri
|40,22
|-2,85
|Arena Bilgisayar
|36,90
|-0,32
|406,52
|Armada Bilgisayar
|57,60
|-2,04
|251,43
|Arsan Tekstil
|6,30
|0,32
|75,98
|Artı Yatırım Holding
|11,92
|-9,97
|1371,60
|Aselsan
|18,10
|0,28
|73,86
|Ata GMYO
|4,27
|2,15
|-5,74
|Atakule GMYO
|2,91
|9,81
|51,56
|Atlantis Yatırım Holding
|6,36
|9,84
|536,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,91
|9,77
|97,60
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,41
|-0,21
|7,49
|Avrasya GMYO
|3,49
|9,75
|131,13
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,49
|3,56
|91,76
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,40
|0,01
|12,71
|Avrupa Yatırım Holding
|4,62
|10,00
|200,00
|Ayen Enerji
|6,32
|-2,77
|82,13
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|8,78
|9,89
|300,91
|Aygaz
|12,31
|-1,91
|1,35
|Bagfaş
|18,66
|1,58
|10,94
|Bak Ambalaj
|17,70
|1,43
|142,98
|Balatacılar Balatacılık
|9,43
|-9,93
|660,48
|Bantaş Ambalaj
|5,34
|9,88
|111,90
|Banvit
|25,14
|-0,32
|35,38
|Baştaş Başkent Çimento
|8,44
|-9,93
|225,87
|Batı Çimento
|4,31
|2,13
|30,21
|Batısöke Çimento
|2,60
|5,26
|98,47
|Bayrak Taban Sanayi
|9,04
|1,35
|Bera Holding
|10,24
|1,09
|165,97
|Berkosan Yalıtım
|6,30
|9,95
|129,93
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,38
|-0,59
|37,96
|Beyaz Filo
|10,97
|-2,92
|250,50
|Bilici Yatırım
|5,95
|0,68
|107,57
|Bim Mağazalar
|68,60
|-1,58
|48,46
|Birko Mensucat
|1,82
|9,64
|487,10
|Birlik Mensucat
|2,68
|1,52
|135,09
|Bizim Mağazaları
|16,72
|-1,24
|51,00
|Bomonti Elektrik
|13,00
|-6,47
|915,63
|Borusan Mannesmann
|15,80
|0,38
|37,99
|Borusan Yat. Paz.
|178,70
|7,01
|198,26
|Bosch Fren Sistemleri
|908,70
|10,00
|215,76
|Bossa
|13,55
|6,69
|68,11
|Brisa
|14,25
|-0,35
|51,94
|Burçelik
|21,84
|-0,36
|275,90
|Burçelik Vana
|57,00
|-1,81
|487,02
|Bursa Çimento
|7,00
|1,89
|74,85
|Carrefoursa
|24,32
|-5,44
|416,35
|Casa Emtia Petrol
|29,48
|-2,45
|213,95
|Ceo Event Medya
|9,84
|9,94
|168,69
|Coca Cola İçecek
|53,05
|-2,93
|40,12
|Cosmos Yat. Holding
|8,78
|-9,95
|330,39
|Credıtwest Faktorıng
|5,18
|1,37
|79,86
|Çelebi
|77,70
|0,00
|-21,79
|Çelik Halat
|16,10
|7,33
|147,69
|Çemaş Döküm
|2,34
|9,86
|86,68
|Çemtaş
|14,95
|4,77
|83,91
|Çimbeton
|146,80
|9,96
|255,79
|Çimentaş
|34,54
|4,60
|130,27
|Çimsa
|13,99
|1,38
|54,07
|Çuhadaroğlu Metal
|7,10
|3,05
|122,57
|Dagi Giyim
|13,75
|-4,45
|450,00
|Dagi Yatırım Holding
|19,48
|9,99
|761,95
|Dardanel
|27,00
|-2,88
|612,40
|Datagate Bilgisayar
|16,16
|4,94
|106,91
|Demısaş Döküm
|6,51
|0,00
|87,07
|Denge Holding
|4,45
|-5,92
|224,82
|Deniz GMYO
|3,61
|2,85
|71,56
|Derimod
|10,29
|3,94
|44,12
|Derlüks Deri
|8,72
|-3,00
|115,53
|Desa Deri
|7,39
|1,65
|62,78
|Despec Bilgisayar
|12,69
|0,87
|199,29
|Deva Holding
|22,24
|9,99
|149,11
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,00
|-1,74
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,59
|-3,36
|232,05
|Ditaş Doğan
|32,68
|0,86
|243,45
|DO-CO
|340,20
|2,75
|-39,68
|Doğan Burda
|22,70
|-5,42
|273,97
|Doğan Holding
|2,43
|-1,22
|35,34
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,83
|4,81
|71,52
|Doğusan
|4,00
|2,04
|92,31
|Doğuş GMYO
|10,42
|6,00
|130,02
|Doğuş Otomotiv
|17,90
|1,07
|88,03
|Döktaş Dökümcülük
|35,20
|6,73
|11,23
|Duran Doğan Basım
|23,20
|6,91
|65,24
|Dyo Boya
|12,59
|-6,67
|156,94
|Eczacıbaşı İlaç
|7,16
|2,73
|96,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,65
|0,67
|104,00
|Edip Gayrimenkul
|3,43
|-0,29
|146,76
|Ege Endüstri
|868,80
|9,99
|54,44
|Ege Gübre
|130,30
|5,76
|164,32
|Ege Profil
|21,76
|-0,18
|81,79
|Ege Seramik
|7,17
|3,31
|94,92
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,83
|2,23
|471,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|2,18
|9,55
|458,97
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,34
|9,84
|570,00
|Egeplast
|20,00
|-0,30
|60,00
|Ekiz Kimya
|9,70
|-0,92
|1490,16
|Emek Elektrik
|3,90
|0,52
|145,28
|Eminiş Ambalaj
|33,84
|-9,95
|2126,32
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|-0,52
|32,63
|Enerjisa Enerji
|9,35
|-0,85
|38,81
|Enka İnşaat
|7,21
|0,28
|29,17
|Erbosan
|29,08
|3,34
|16,41
|Ereğli Demir Çelik
|9,61
|-1,03
|9,10
|Ersu Gıda
|5,61
|-0,36
|171,01
|Escort Teknoloji
|6,13
|-1,45
|341,01
|Esenboğa Elektrik
|16,53
|9,98
|Etiler Gıda
|3,80
|5,56
|225,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,80
|9,83
|136,94
|Euro Trend Yat. Ort.
|6,11
|9,89
|411,80
|Euro Yat. Ort.
|4,12
|9,87
|265,98
|Euro Yatırım Holding
|2,84
|-2,74
|89,33
|Fade Gıda
|6,58
|-1,35
|Fenerbahçe Futbol
|38,26
|3,97
|164,41
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,00
|0,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,24
|0,48
|36,54
|F-M İzmit Piston
|129,80
|4,09
|174,05
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,15
|-1,57
|71,00
|Ford Otosan
|92,70
|1,76
|40,21
|Formet Çelik Kapı
|7,35
|9,87
|145,00
|Frigo Pak Gıda
|21,34
|-2,91
|204,62
|Galatasaray Sportif
|4,12
|0,73
|102,96
|Garanti Bankası
|7,50
|4,46
|-32,68
|Garanti Faktoring
|11,62
|4,59
|200,26
|Garanti Yat. Ort.
|3,43
|9,94
|244,10
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,10
|-1,41
|189,35
|Gediz Ambalaj
|18,60
|2,76
|175,15
|Gentaş
|3,73
|-0,53
|80,89
|Gersan Elektrik
|7,10
|0,42
|122,57
|Global Men. Değ.
|5,39
|7,16
|186,70
|Global Yat. Holding
|6,72
|9,98
|37,99
|Good-Year
|6,23
|5,24
|53,83
|Göltaş Çimento
|26,06
|3,74
|46,49
|Gözde Girişim
|6,74
|2,28
|31,13
|GSD Denizcilik
|4,96
|-1,59
|93,75
|GSD Holding
|2,45
|2,94
|64,43
|Gübre Fabrik.
|35,06
|-1,41
|287,83
|Güler Yat. Holding
|14,08
|-3,56
|593,60
|Halk GMYO
|2,66
|3,50
|128,40
|Hatay Tekstil
|14,11
|0,86
|109,53
|Hedef Girişim
|6,04
|5,04
|153,11
|Hektaş
|13,70
|0,37
|70,82
|HUB Girişim
|17,84
|-0,22
|90,02
|Hürriyet Gzt.
|2,60
|8,79
|128,07
|ICBC Turkey Bank
|7,17
|2,43
|36,05
|İdealist Danışmanlık
|11,62
|9,93
|250,00
|İdealist GMYO
|7,05
|-2,49
|130,39
|İhlas Ev Aletleri
|2,17
|-0,46
|-30,67
|İhlas Gayrimenkul
|1,43
|-4,19
|38,93
|İhlas Gazetecilik
|5,57
|-9,72
|22,69
|İhlas Holding
|1,20
|0,84
|31,87
|İhlas Yayın Holding
|1,38
|-2,13
|65,54
|İndeks Bilgisayar
|17,45
|0,52
|86,04
|Info Yatırım
|14,00
|5,34
|187,91
|İntema
|20,02
|0,30
|116,20
|Inveo Yatırım Holding
|30,38
|1,61
|295,06
|İpek Doğal Enerji
|12,46
|-2,58
|61,40
|İskenderun Demir Çelik
|7,78
|2,50
|-0,45
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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