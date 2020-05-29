Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,54 3,81 90,32 Acıpayam Selüloz 9,69 -7,27 52,12 Adel Kalemcilik 12,32 0,08 -21,53 Adese Alışveriş Ticaret 1,56 2,63 9,22 Afyon Çimento 2,75 0,36 20,71 Ak Enerji 1,13 -0,88 3,67 Akbank 5,69 0,53 -29,84 Akçansa 7,99 0,88 -17,58 Akdenız Güvenlık Hız. 1,89 0,00 -10,43 Akfen GMYO 3,19 -1,54 -21,23 Akın Tekstil 14,40 4,73 4,42 Akiş GMYO 3,54 -0,56 -12,38 Akmerkez GMYO 26,70 -1,11 19,17 Aksa 6,45 0,00 -7,90 Aksa Enerji 4,65 2,88 22,37 Aksigorta 6,37 -1,09 17,57 Aksu Enerji 9,72 -2,99 -34,63 Alarko Carrıer 64,65 -0,54 7,75 Alarko GMYO 14,64 -0,20 -3,57 Alarko Holding 5,08 0,20 -14,62 Albaraka Türk 1,37 1,48 -10,46 Alcatel Lucent Teletaş 19,38 -2,27 60,96 Alkim Kağıt 9,55 -1,55 76,21 Alkim Kimya 11,69 -2,50 88,49 Altınyağ 1,06 -9,40 158,54 Altınyunus Çeşme 27,08 2,50 171,07 Anadolu Cam 4,23 0,82 -0,80 Anadolu Efes 18,54 0,76 -19,67 Anadolu Grubu Holding 17,52 -0,45 -0,40 Anadolu Hayat Emek. 6,40 -1,23 5,18 Anadolu Isuzu 11,47 -0,35 -5,75 Anadolu Sigorta 5,70 0,18 37,23 Anel Elektrik 3,82 1,87 19,00 Arçelik 15,77 -5,11 -24,33 ARD Bilişim Teknolojileri 29,62 -3,52 Arena Bilgisayar 15,99 2,96 119,49 Armada Bilgisayar 22,02 -1,43 34,35 Arsan Tekstil 4,86 -2,02 35,75 Artı Yatırım Holding 2,21 2,79 172,84 Aselsan 30,18 0,40 44,13 Ata GMYO 3,36 3,70 -25,83 Atakule GMYO 1,68 1,82 -12,50 Atlantis Yatırım Holding 1,55 0,65 55,00 Atlas Yat. Ort. 1,60 0,63 11,11 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,22 4,09 -1,38 Avrasya GMYO 2,26 9,71 49,67 Avrasya Petrol ve Tur. 2,14 4,90 17,58 Avrasya Stratejik GMYF 1.428,50 0,01 11,09 Avrupa Yatırım Holding 1,69 -1,17 9,74 Ayen Enerji 3,28 -1,20 -5,48 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,93 -6,39 33,79 Aygaz 10,72 -0,56 -11,74 Bagfaş 18,58 2,94 10,46 Bak Ambalaj 8,58 1,54 16,73 Balatacılar Balatacılık 2,35 -2,08 89,52 Bantaş Ambalaj 3,20 0,00 26,98 Banvit 25,30 -2,47 36,24 Baştaş Başkent Çimento 3,40 -0,58 31,27 Batı Çimento 2,97 -0,67 -10,27 Batısöke Çimento 1,27 -2,31 -3,05 Bera Holding 4,27 6,22 10,91 Berkosan Yalıtım 3,65 -0,54 33,21 Beşiktaş Futbol Yat. 2,46 9,82 0,41 Beyaz Filo 3,77 0,00 19,30 Bilici Yatırım 7,70 -0,77 76,20 Bim Mağazalar 65,10 5,51 40,88 Birko Mensucat 0,43 -2,27 38,71 Birlik Mensucat 1,44 -0,69 26,32 Bizim Mağazaları 13,62 0,96 21,93 Bomonti Elektrik 4,26 9,79 232,81 Borusan Mannesmann 10,45 1,75 -8,73 Borusan Yat. Paz. 68,00 2,64 13,50 Bosch Fren Sistemleri 274,90 -0,76 -4,48 Bossa 9,38 -0,74 16,38 Brisa 11,13 2,11 18,67 Burçelik 8,10 2,02 39,41 Burçelik Vana 17,16 1,00 76,73 Bursa Çimento 4,05 -1,46 1,16 Carrefoursa 7,44 -0,80 57,96 Casa Emtia Petrol 22,58 9,93 140,47 Ceo Event Medya 3,60 1,98 -1,70 Coca Cola İçecek 40,52 -2,60 7,03 Cosmos Yat. Holding 2,82 -2,08 38,24 Credıtwest Faktorıng 3,27 -1,51 13,54 Çelebi 88,05 -1,73 -13,76 Çelik Halat 9,90 -2,46 52,31 Çemaş Döküm 1,15 1,77 -8,26 Çemtaş 7,52 -1,05 -7,49 Çimbeton 73,15 -0,81 77,29 Çimentaş 28,52 -9,97 90,13 Çimsa 7,94 -0,38 -12,56 Çuhadaroğlu Metal 3,20 -0,93 0,31 Dagi Giyim 3,87 7,80 54,80 Dagi Yatırım Holding 6,80 9,85 200,88 Dardanel 10,50 -0,94 177,04 Datagate Bilgisayar 8,78 -2,44 12,42 Demısaş Döküm 3,82 -2,55 9,77 Denge Holding 1,50 4,17 9,49 Deniz GMYO 3,93 -3,91 -22,18 Denizli Cam 7,41 -0,13 -11,15 Derimod 6,80 -0,15 -4,76 Derlüks Deri 4,20 -3,89 3,81 Desa Deri 4,63 1,98 1,98 Despec Bilgisayar 6,83 -1,59 61,08 Deva Holding 18,78 -0,58 110,36 Diriteks Diriliş Tekstil 1,30 4,00 66,67 Ditaş Doğan 17,04 -4,05 79,08 DO-CO 378,80 -1,99 -32,84 Doğan Burda 12,92 4,87 112,85 Doğan Holding 1,91 0,53 6,38 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,94 0,52 17,58 Doğusan 2,27 -0,44 9,13 Doğuş GMYO 5,31 2,12 17,22 Doğuş Otomotiv 10,72 3,68 12,61 Döktaş Dökümcülük 24,40 -1,61 -22,90 Duran Doğan Basım 16,05 -0,37 14,32 Dyo Boya 5,23 0,58 6,73 Eczacıbaşı İlaç 5,62 0,18 53,95 Eczacıbaşı Yatırım 12,29 0,82 27,59 Edip Gayrimenkul 1,92 -1,03 38,13 Ege Endüstri 570,00 3,04 1,32 Ege Gübre 66,40 9,93 33,33 Ege Profil 14,93 2,26 24,73 Ege Seramik 4,64 0,87 25,07 Egeli & Co Tarım Girişim 0,87 -9,37 171,88 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,70 -2,78 79,49 Egeli&Co Yatırım Holding 0,48 -9,43 140,00 Egeplast 16,52 0,73 32,16 Ekiz Kimya 8,10 -10,00 1227,87 Emek Elektrik 2,05 0,49 28,93 Eminiş Ambalaj 3,37 9,77 121,71 Emlak Konut GMYO 1,47 2,08 0,68 Enerjisa Enerji 8,12 2,78 20,55 Enka İnşaat 5,49 -3,35 -1,65 Erbosan 19,94 0,10 -20,18 Ereğli Demir Çelik 8,05 -0,74 -10,95 Ersu Gıda 5,02 -3,83 142,51 Escort Teknoloji 3,89 -1,02 179,86 Etiler Gıda 2,75 1,10 12,24 Euro Kapital Yat. Ort. 1,81 1,12 8,38 Euro Trend Yat. Ort. 1,45 -1,36 16,00 Euro Yat. Ort. 1,58 -1,25 33,90 Euro Yatırım Holding 1,61 0,63 7,33 Fenerbahçe Futbol 11,83 9,94 -18,24 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,92 0,51 -14,22 F-M İzmit Piston 51,85 1,57 9,47 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,36 1,57 34,72 Ford Otosan 61,85 -3,43 -6,45 Formet Çelik Kapı 4,69 -3,10 56,33 Frigo Pak Gıda 13,48 -4,73 4,01 Galatasaray Sportif 3,39 9,71 67,00 Garanti Bankası 7,82 0,51 -29,80 Garanti Faktoring 4,87 2,31 25,84 Garanti Yat. Ort. 1,66 1,84 53,70 Gedik Y. Men. Değ. 9,55 -7,91 203,66 Gedik Yatırım Holding 21,90 -6,01 184,79 Gediz Ambalaj 9,39 -1,05 38,91 Gentaş 2,24 1,36 2,28 Gersan Elektrik 3,81 0,26 19,44 Global Men. Değ. 4,91 9,84 161,17 Global Yat. Holding 3,64 0,55 -25,26 Good-Year 5,08 0,40 25,43 Göltaş Çimento 15,43 -2,16 -13,27 Gözde Girişim 4,10 3,02 -20,23 GSD Denizcilik 3,88 9,92 51,56 GSD Holding 1,70 -3,41 14,09 Gübre Fabrik. 22,58 5,42 149,78 Güler Yat. Holding 10,57 -9,97 420,69 Güneş Sigorta 3,36 2,13 54,13 Halk GMYO 1,83 9,58 50,00 Halk Sigorta 3,90 0,00 96,97 Hatay Tekstil 9,29 -2,82 35,23 Hedef Girişim 2,42 2,54 -7,28 Hektaş 14,80 -0,07 84,54 HUB Girişim 22,56 1,62 140,29 Hürriyet Gzt. 1,67 0,00 46,49 ICBC Turkey Bank 4,59 0,66 -12,90 İdealist Danışmanlık 3,38 0,60 1,81 İdealist GMYO 4,41 5,00 44,12 İhlas Ev Aletleri 1,75 0,00 -44,09 İhlas Gayrimenkul 1,23 0,82 2,50 İhlas Gazetecilik 3,71 -0,27 -45,52 İhlas Holding 0,68 0,00 -25,27 İhlas Yayın Holding 1,05 3,96 2,94 İndeks Bilgisayar 10,80 -2,53 11,34 Info Yatırım 7,04 -4,09 -20,90 İntema 9,68 0,21 4,54 İpek Doğal Enerji 14,75 -4,72 91,06 İskenderun Demir Çelik 7,07 0,00 -11,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA