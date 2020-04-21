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Burak Yılmaz, Koronavirüs, Beşiktaş, Spor

Beşiktaş'ta antrenmanlar sürüyor

7 isim bugünkü çalışmada yer aldıYarınki antrenman sonrasında hafta başına kadar ara4 isim ülkelerindeOLGUCAN KALKAN - KAAN ÜLKER / İSTANBUL, - Koronavirüs salgını nedeniyle futbolcular çalışmalarına evlerinde devam ederken, sahaya inen ilk takımlardan birisi Beşiktaş olmuştu.

21.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:28
Beşiktaş'ta antrenmanlar sürüyor

7 isim bugünkü çalışmada yer aldı

Yarınki antrenman sonrasında hafta başına kadar ara

4 isim ülkelerinde

OLGUCAN KALKAN - KAAN ÜLKER/ İSTANBUL, - Koronavirüs salgını nedeniyle futbolcular çalışmalarına evlerinde devam ederken, sahaya inen ilk takımlardan birisi Beşiktaş olmuştu. Siyah-beyazlılarda, dün yapılan ilk antrenmanın ardından bugün de 8 isim Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek bir çalışma gerçekleştirdi.Siyah-beyazlı ekipte dün yapılan antrenmanda Burak Yılmaz, Domagoj Vida, Adem Ljajic, Umut Nayir, Utku Yuvakuran yer aldı. Bugün gerçekleştirilen ikinci antrenmanda ise Gökhan Gönül, Caner Erkin, Güven Yalçın, Necip Uysal, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson ve genç kaleci Ersin Destanoğlu; kondisyoner Stefano Marrone önderliğinde çalışma yaptı.Dün yapılan antrenman sonrasında da takım kaptanı Burak Yılmaz, başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşme gerçekleştirmişti. Antrenmanın ardından, geçtiğimiz hafta sözleşme konusunda hakkında birçok haber çıkan Dorukhan Toköz'ün de tesisleri gelip, bireysel çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.YARINKİ ANTRENMAN SONRASINDA HAFTA BAŞINA KADAR ARAÖte yandan, siyah-beyazlı ekibin gruplar halinde sürdürdüğü antrenmanlara yarın yapılacak antrenman sonrasında hafta başına kadar ara verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı getirilmesini planladıklarını açıklaması üzerine, siyah-beyazlılar da bu tarihlerde tesislerde antrenman yapmayacak. Bu tarihlerin ardından hafta başında tekrardan gruplar halinde çalışmalar gerçekleştirilecek.4 İSİM ÜLKELERİNDE

Beşiktaş'ta 4 yabancı isim yönetimden aldıkları izinle ülkelerine dönmüştü. Yönetimle yaptıkları görüşmelerle ülkelerine gitme talepleri olumlu karşılanan Kevin N'Koudou, Kevin Prince Boateng, Victor Ruiz ve Jeremain Lens, geçtiğimiz günlerde Türkiye'den ayrılmıştı. Siyah-beyazlı ekipte gelecek hafta yapılacak antrenmanlarda da bu dört ismin yer alması beklenmiyor.

Kaynak: DHA

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