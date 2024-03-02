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Takımı bir ilki yaşadı! Burak Yılmaz'a Rize'de soğuk duş

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Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Kaysersipor'u 3-0 mağlup etti. Kayserispor, Burak Yılmaz yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Kaysersipor'u 3-0 yendi. Kayserispor, Burak Yılmaz yönetimindeki ilk yenilgisini tattı.

RİZESPOR İKİNCİ YARIDA COŞTU

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri, 62. dakikada frikikten Jonjo Shelvey, 81. dakikada Altin Zeqiri ve 90. dakikada Dal Varesanovic kaydetti.

BURAK YILMAZ KIZARDI

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Rizespor tribünleriyle yaşadığı tartışma sonrası 86. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Takımı bir ilki yaşadı! Burak Yılmaz'a Rize'de soğuk duş

PUAN DURUMU V GELECEK HAFTA

5 maç sonra kazanan Rizespor, puanını 39'a yükseltti. Burak Yılmaz yönetiminde ilk kez kaybeden Kayserispor ise 35 puanda kaldı. Gelecek hafta Çaykur Rizespor, deplasmanda Galatasaray ile oynayacak. Kayserispor ise Hatayspor'u ağırlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

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Burak Yılmaz’da bu ligde teknik direktör oluyorsa, ligin kalitesini siz düşünün artık.

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