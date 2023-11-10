Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi başlıyor
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın görevi bırakması sonrası teknik direktörlüğe geçici olarak Rıza Çalımbay getirildi. 3 Aralık'ta yapılacak seçime kadar deneyimli hoca takımın başında olacak. Çalımbay, Beşiktaş'ta 2. kez görev alacak.
Şenol Güneş'in ardından takımın başına getirilen yardımcısı Burak Yılmaz da görevin bıraktı. Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör, 3 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçimine kadar Rıza Çalımbay olacak.
2. RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİ BAŞLIYOR
Kötü gidişatı durduramayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki teknik sorumlu görevinden istifa etti. Siyah-beyazlılarda, 2. kez Rıza Çalımbay dönemi başlayacak.
SEÇİM 3 ARALIK'TA
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacak. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
Rıza Çalımbay, 2005'te Ocak'tan Ekim'e kadar 9 ay Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Deneyimli hocanın döneminde siyah-beyazlılar, 31 maça çıktı ve 2.00 puan ortalaması tutturdu.