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Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi başlıyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın görevi bırakması sonrası teknik direktörlüğe geçici olarak Rıza Çalımbay getirildi. 3 Aralık'ta yapılacak seçime kadar deneyimli hoca takımın başında olacak. Çalımbay, Beşiktaş'ta 2. kez görev alacak.