Kriz giderek büyüyor! Aboubakar cephesinden Burak Yılmaz'a olay sözler

Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar'ın özel antrenörü Selim Demirel, Burak Yılmaz'ın Aboubakar hakkındaki sözlerine sert bir yanıt verdi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Demirel, "İyi bir oyuncu olmanız sizi iyi bir antrenör yapmaz" ifadelerini kullandı ve Yılmaz'ı etiketleyerek, Beşiktaş'a saygı eksikliği ile suçladı.

Süper Lig devi Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'ın Aboubakar hakkındaki söylemlerine Kamerunlu golcünün özel antrenörü Selim Demirel'den sert bir yanıt geldi.

ABOUBAKAR'IN ANTRENÖRÜNDEN YANIT GELDİ

Selim Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, Burak Yılmaz'ı da etiketleyerek "İyi bir oyuncu olmanız sizi iyi bir antrenör yapmaz. Beşiktaş'ın herhangi bir tecrübeniz olmamasına rağmen size sunduğu fırsata karşı büyük bir saygı eksikliği" notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Burak Yılmaz, Attila Gökçe'ye verdiği röportajda, "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler" demişti.