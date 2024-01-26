Üye Girişi
Haberler

Kayserispor, Recep Uçar ile yollarını ayırdı ve Burak Yılmaz'ı teknik direktör olarak atadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırma kararı aldı ve yeni teknik direktör olarak Burak Yılmaz ile anlaştı. Yılmaz'ın önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek imza atması bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı. Kulüp, yeni Teknik Direktör olarak Burak Yılmaz ile anlaştı.

Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü Antalyaspor'u konuk edecek Kayserispor, Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı. Akşam üzeri Teknik Direktör Recep Uçar ile yapılan görüşme sonunda yolların ayrılmasına karar verildi. Sarı-kırmızılı kulübün, yeni teknik direktör olarak ise Burak Yılmaz ile anlaştığı öğrenildi. Yılmaz'ın önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek imza atacağı belirtildi.

Süper Lig'de geride kalan 22 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 26 puan toplayan Kayserispor; Recep Uçar yönetiminde çıktığı 7'si lig olmak üzere son 8 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Burak Yılmaz Kayserispor Kayseri Teknik Direktör Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

27 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! CHP Üsküdar adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Üsküdar adayı açıklandı mı? CHP Ümraniye adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Ümraniye adayı açıklandı mı? CHP Tuzla adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Tuzla adayı açıklandı mı? CHP Sultanbeyli adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Sultanbeyli adayı açıklandı mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 26-27 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! CHP Sancaktepe adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Sancaktepe adayı açıklandı mı? CHP Pendik adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Pendik adayı açıklandı mı? CHP Maltepe adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Maltepe adayı açıklandı mı? CHP Kartal adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Kartal adayı açıklandı mı? CHP Kadıköy adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Kadıköy adayı açıklandı mı? CHP Çekmeköy adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Çekmeköy adayı açıklandı mı? CHP Beykoz adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Beykoz adayı açıklandı mı? CHP Ataşehir adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Ataşehir adayı açıklandı mı? CHP Adalar adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Adalar adayı açıklandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title