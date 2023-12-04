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Adana Demirspor'da Burak Yılmaz sesleri

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Beşiktaş'taki teknik sorumlu görevinden olaylı şekilde ayrılan Burak Yılmaz'ın Adana Demirspor'un başına geçeceği konuşuluyor. Yılmaz, Kluivert ile yolları ayıran Mavi Şimşekler'in yeni hocası olabilir.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten sonra göreve gelen Burak Yılmaz, kötü performansı ve takım içi problemlerin ardından görevinden istifa etmişti. Genç çalıştırıcının yeni rotasının Adana Demirspor olabileceği konuşuluyor.

KLUIVERT SONRASI BURAK YILMAZ SESLERİ

Ajansspor'un haberine göre, Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ile yolların ayrılması sonrası Burak Yılmaz'ın takımın başına geçeceği iddia edildi.

ADANA DEMİRSPOR PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Burak Yılmaz, 2019 yılında Adana Demirspor paylaşımında bulunmuştu. Yılmaz, "Geliyor" yazıp Adana Demirspor logosu paylaşarak annesinin memleketine destek olmuştu.

Adana Demirspor'da Burak Yılmaz sesleri

Kaynak: Haberler.com / Spor

Burak Yılmaz Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Güray Dilli :

Balotelli teknik direktör olmalı..

Yanıtla01
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Burak Yılmaz Basın Açıklaması: Damarımı kesseniz Mavi Lacivert akar, ilk konuşmayı öğrendiğimde anne baba yerine adana demiştim :)

Yanıtla04
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