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Mondihome Kayserispor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Takım, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenmanlarla maça hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Pas ve pres çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor, müsabakanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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