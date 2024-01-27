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Kayserispor, Burak Yılmaz ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

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Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın hem Burak Yılmaz'a hem kulübe hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Recep Uçar ile yolları ayıran Kayserispor, Burak Yılmaz ile prensipte anlaşmıştı. Bugün havayolu ile Kayseri'ye gelen Burak Yılmaz kulüp tesislerine geçti. Kayserispor, 38 yaşındaki teknik adam ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Burak Yılmaz. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem Burak Yılmaz'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Burak Yılmaz Kayserispor Teknik Direktör Futbol Spor Güncel Haberler

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