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Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek olan Beşiktaş, antrenmanlarla maçın hazırlıklarına başladı. Teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı ve sahada koşu, pas ve çift kale maçla devam etti.