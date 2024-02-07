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Mondihome Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın formu korunmaya çalışılıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 25. haftada Beşiktaş ile 12 Şubat Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü. İdman, top çalma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Burak Yılmaz Kayserispor Beşiktaş Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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