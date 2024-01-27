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Burak Yılmaz, Kayserispor'un yeni teknik direktörü olarak şehre geldi

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Trendyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Burak Yılmaz, Kayseri'ye geldi. Yılmaz, Kayseri Havalimanı'nda karşılandı ve kendisine güvenen Kayserispor camiasına teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Burak Yılmaz, şehre geldi.

Yılmaz, Kayseri Havalimanı'nda kulüp menajeri Yunus Akbulut tarafından karşılandı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, kendisine güvenen Kayserispor camiası ve Başkan Ali Çamlı'ya teşekkür ederek, "İlk teknik direktörlük deneyimim. Genç bir antrenörüm, hırslı bir antrenörüm. Allah'ın izniyle hep birlikte Kayserisporumuzu iyi yerlere getireceğiz." dedi.

Havalimanına gelen sarı-kırmızılı taraftarlar da yaktıkları meşalelerle Yılmaz'a sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

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