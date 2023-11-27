Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Hatayspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında konuk edeceği Antalyaspor maçı öncesi antrenman yaparak hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların tamamı yer aldı. Ayrıca, defans oyuncusu Recep Burak Yılmaz'ın doğum günü kutlandı.
Hatayspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarına akşam antrenmanı ile başladı.
1 Aralık Cuma günü oynanacak maç öncesinde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Erdemli Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların tamamı yer aldı.
Antrenman öncesinde 28 yaşına giren defans oyuncusu Recep Burak Yılmaz'ın doğum günü kutlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor