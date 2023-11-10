Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ı teknik direktör olarak göreve getirdi

Beşiktaş, kulübün efsane isimlerinden Rıza Çalımbay'ı teknik direktörlük görevine getirdiğini duyurdu. Çalımbay daha önce Beşiktaş'ı çalıştırmış ve başarılı bir performans sergilemişti. Beşiktaş, son maçta aldığı mağlubiyetin ardından yardımcı antrenör Burak Yılmaz'ın istifasıyla teknik direktör arayışına girmişti.

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine kulübün efsane isimlerinden Rıza Çalımbay’ın getirildiğini duyurdu.

Beşiktaş, deneyimli teknik direktörün kulüpteki ikinci dönemini "Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay" diyerek duyurdu.

Kulüp, Güneş’in 6 Ekim’de görevi bırakmasının ardından yardımcı antrenör Burak Yılmaz tarafından yönetilmişti.

Beşiktaş’ın dün Norveç’in Bodø/Glimt ekibine karşı evinde oynadığı UEFA Konferans Ligi D Grubu maçında aldığı 2-1’lik mağlubiyet sonrasında Burak Yılmaz da görevinden istifa etmişti.

Kulüp yönetimi de Şenol Güneş’in 6 Ekim’deki istifasıyla eş zamanlı olarak olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı.

7 Kasım’da ise kulübün mevcut başkanı Ahmet Nur Çebi, genel kurulda başkan adayı olmayacağını duyurmuştu.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan duyuruda Rıza Çalımbay ile 11 Kasım saat 12.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Rıza Çalımbay kimdir?

Futbolculuk döneminde kulübün unutulmaz isimleri arasında yer alan Çalımbay, teknik direktörlük kariyerine başlamasının ardından 2005 senesinde Beşiktaş’ı çalıştırmıştı.

Bu dönemde Beşiktaş’ın başında 31 maça çıkan Çalımbay, maç başına 2 puanlık ortalama tutturmuştu.

Ardından sırasıyla Ankaraspor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Konyaspor’u çalıştıran Çalımbay, 2019 yılında doğduğu kentin takımı olan Sivasspor’un başına ikinci kez geçmişti.

Süper Lig’deki futbol kulüplerinin hemen hemen hepsinin teknik direktör değiştirdiği dönemde kırmızı beyazlı takımla dört sezon geçiren Çalımbay, 187 maçta 78 galibiyet, 51 beraberlik ve 58 mağlubiyet aldı.

Çalımbay’ın çalıştıracağı Beşiktaş ise bu sezon ligde iyi günler geçirmiyor.

Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin sürdürdüğü zirve yarışından bir hayli geride kalan Beşiktaş, 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 19 puanla ligde beşinci sırada bulunuyor.

Siyah beyazlılar Avrupa’da mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi D Grubu’nda da dört maçı sonucunda sadece 1 puan toplayabildi. Bu neticeyle grubun son sırasında bulunuyor.