Üye Girişi
Haberler

Mondihome Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı için hazır

Güncelleme:

Mondihome Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı ve teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde antrenmanlarını gerçekleştirdi. İki takım yarın Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

Top çalma ve pres çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

Çaykur Rizespor ile Mondihome Kayserispor, yarın saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Burak Yılmaz Kayserispor Rizespor Çaykur Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 2. bölüm TRT 1 HD izleme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Şarkıcı Sıla İlker Kaleli ile evleniyor mu? Sıla, evlilik hakkında ne dedi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Maltepe belediyesi hangi parti? Maltepe belediye başkanı hangi partiden seçildi? UĞUR İBRAHİM ALTAY kimdir? AK Parti Konya Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay nereli, kaç yaşında? Ne zaman oruç tutacağız? Oruç ne zaman başlayacak 2024? İlk iftar, Sahur ne zaman yapılacak? Yüksel Aydın kimdir? MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın kaç yaşında, nereli? DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Ağrı'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Savaş Kalaycı kimdir? MHP Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı kaç yaşında, nereli? AKRAN ZORBALIĞI NEDİR? Yeni çağın en büyük problemi akran zorbalığı ne? Naşit Birgüvi kimdir? Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi kimdir? GELİN EVİ HAFTANIN KAZANANI KİM? 50 bin TL'lik ödülü hangi gelin kazandı? Gelin Evi Zonguldak birincisi kim?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title