Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ı teknik direktörlük görevine getirdi

Beşiktaş, Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini açıkladı.

Beşiktaş, teknik sorumlu görevinde bulunan Burak Yılmaz ile yollarını bugün ayırmıştı. Siyah-beyazlı ekip, yaptığı açıklama ile teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini duyurdu. Beşiktaş'ın "Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay" başlığıyla paylaştığı açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile 10.11.2023 (bugün) tarihi itibarıyla anlaşmaya varılmıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, yarın (11 Kasım) saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Rıza Çalımbay'a görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.